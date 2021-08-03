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【東京奧運】郎平哭別「排球夢差不多了」 中國女排點算？（有片）

社會熱點 12:00 2021/08/03

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【東京奧運】郎平哭別「排球夢差不多了」 中國女排怎麼辦？

中國女排東京奧運之旅謝幕。中國女排在東京奧運最後一場小組賽，局數3比0全取阿根廷女排，但賽前已提出出局無緣晉級八強。除了結果令人惋惜，這還也許是中國女排在郎平執教下的最後一戰，女排姑娘們在賽後難掩情緒，逐一哭著與主教練郎平擁抱致謝，而郎平執教多年看來也萌生退意，直言自己的排球夢想已實現得差不多了。

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中國女排東京奧運最後一戰，有可能也是郎平執教的最後一戰。中國女排周一（2日）對阿根廷女排結束後，兩隊都在小組最後淘汰位置，因此這場賽事的結果對兩隊都不重要，但賽後現場響起了《陽光總在風雨後》歌聲。

中國女排姑娘們在郎平身前圍成半圓，向這位帶領她們走過兩個奧運周期的教練深鞠一躬。女排隊里年齡最小的李盈瑩第一個哭了，隨後越來越多的隊員眼眶濕潤，開始與郎平一一擁抱。

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【東京奧運】中國女排似哭別郎平 奧運之旅止步於擊敗阿根廷

郎平在接受新華社記者專訪時表示，她對排球的夢想實現得差不多了，這些年的眼淚和歡笑都值得。

郎平說：「這些年，我對於排球的夢想也實現得差不多了。我不能再追求了，這年齡也追求不下去了。」

「我一次次離開家，都是義無反顧地去奔事業。我覺得其實對家人真的很虧欠，也希望到這個年齡收一收。」

自2013年回歸中國隊開始，郎平率中國女排奪得了1屆奧運會冠軍、2屆世界杯冠軍、1次世錦賽亞軍、1次世錦賽季軍。回首這段執教經歷，郎平說她當初並未想過取得甚麽成績，只是出於對排球、對中國女排的熱愛。

「去追求夢想，我是不考慮結果的。要是都先考慮結果，就別去幹了。因為特別想做這件事情，特別熱愛這件事情就去做了，沒有虛度每一天，至於結果，最後該是甚麽就是甚麽。」

在自己的奧運會經歷中，郎平體驗過作為隊員和教練奪得冠軍的巔峰時刻，也曾兩度與金牌失之交臂，而這次意外地在小組賽中出局。在郎平看來，這些人生的起伏，都是寶貴的財富。

「起起起伏伏的，對自己真是一個磨煉。經歷了風雨，有眼淚有歡笑，但覺得其實還是挺值得的。」

郎平表示，接下來要「讓年輕教練去衝」。不過，她也還在思考和總結這次比賽。

「我覺得這個東西很有意思。如果我總結出來甚麽，如果確實是哪個環節做得不好，我就能傳遞給下一任教練或者下一代的年輕人。」

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【東京奧運】中國女排創參奧最差戰績 郎平似留下別話

【東京奧運】朱婷為何不早早醫好手傷應戰？告訴你背後故事

今次中國女排在東京奧運小組賽上，先敗3場提前出局，惟在之後2場表現完全不同，反而在手腕受傷隊長朱婷缺陣下打出水平，令不少輿論懷疑朗平佈陣是否出現失誤。

惟無論如何，朗平都是一位，曾兩度助中國女排從低谷重整旗鼓的功勳教練，她在中國女排的位置毋庸置疑。

年底快滿61歲的朗平在1980年代是中國女排頭號球員，憑強勁精準扣殺而人稱「鐵榔頭」。

朗平1995年任中國女排主教練，率領隊伍重上正軌，獲得1996年亞特蘭大奧運冠軍、1998年世界排球錦標賽亞軍。

朗平其後轉至意大利球會和美國女排執教，助美國女排在2008年北京奧運獲得銀牌。朗平2013年再次受命為國家效力，重新擔任中國女排主帥，在2016年里約奧運，再一次將中國女排打造成為金牌之師。

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【東京奧運】榮譽之戰！中國女排3比0勝意大利 無法逆出局命運

【東京奧運】朱婷中美女排戰後說：手傷影響大 痛得發不上力

事實上，數十年運動員和執教生涯，令郎平身體承受了巨大傷患。里約奧運後，郎平已經心生退意，只是想到無法捨下她傾注多年心血中國女排，於是又堅持了一個奧運周期，今次更因為疫情是5年而非4年。

郎平在2017年做了髖關節手術，其後即帶領中國女排開始東京備戰。運動員時期積累的傷病一直伴隨郎平，在訓練場邊，曾有媒體拍到了郎平腰部戴著厚厚的護具，走路的時候還有一些不平衡的跡象。

由於郎平不能長時間站立，漳州集訓館內還有一把定制的椅子。這把椅子比普通座椅要高出一截，方便身高1米84的郎平坐下休息。

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【東京奧運】美國教練：中國女排0比3大敗 一理由仍不能輕視

【東京奧運】朱婷一個小動作 曝中國女排輸美國0:3玄機？

為了這次東京之行，郎平和女排姑娘們潛心備戰了5年，結果無疑令人遺憾。

中國女排周末對意大利賽前已註定出局，那場比賽結束後，郎平帶著哭腔向全國球迷道歉：「作為主教練，我負主要責任。感謝全國的球迷，要跟球迷說聲對不起，我的工作沒有做好，但是球迷一直不離不棄，非常感謝。」話音剛落，郎平就忍不住哽咽。

與此同時，郎平也透露了隱退的想法：「我幹得太累了，也應該休息休息了。我們有很多優秀的年輕教練，應該讓他們帶領新的中國女排往前衝。」

除了郎平，這一批陪伴球迷走過東京奧運周期的女排姑娘，大概也會各奔東西。隊長朱婷要去治療手腕，34歲的顏妮可能會退役，另外一些隊員離開國家隊後，可能也不會再回來了。

中國女排注入新血後，無可避免要面對新老交替的問題，也無可避免會伴隨新的起伏。東京奧運之旅結束，中國女排又到了重新出發的時候。

【東京奧運】女排朱婷曾兩度錯失中國隊旗手 過去9人全是男運動員

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（中新社圖片）

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責任編輯：連兆鋒

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