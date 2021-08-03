▲ 央媒這樣說明打機如吸毒：不給錢打機 兒子斬母燒屋

新華社旗下《經濟參考報》周二刊出文章，批評網絡遊戲產業仿如「精神鴉片」，遊戲股即遭受驚嚇一度急挫。細讀文章，文中以大量例子和數據，描述遊戲產業觸目驚心的負面影響，嚴重影響未成年人心智發展，有家長因不給錢打機，結果兒子竟刀剌母親、放火燒了外公外婆的房子。

《經濟參考報》這篇文章刊出後，港股騰訊 （0700） 開盤一度跌超1%。文章開首即直接質疑，「精神鴉片」竟長成數千億產業。

當中，內地去年有超一半兒童青少年近視，因沉迷網絡遊戲而影響學業、引發性格異化的現象呈增長趨勢，「遊戲危害越來越得到社會的共識，常常用「精神鴉片」、「電子毒品」指代。

《經濟參考報》發文批網遊 相關股曾受挫

文章質疑，這一新型「毒品」卻突飛猛進、發展壯大成一個巨大的產業；去年，中國內地遊戲市場實際銷售收入2786.87億元（人民幣，下同），按年增長20.71%，其中更點名「佔據行業半壁江山的騰訊遊戲2020年實現營業收入1561億元」。

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文章接著引述多個例子，指未成年人、青少年的心智成長受遊戲影響甚深。

四川瀘州市藍田中學八年級學生小夏的父親說，自從孩子痴迷網絡遊戲後，學習成績直線下降，最近一次數學考試只考了30多分；手機已經被他摔了5、6個，孩子就不吃早飯把錢攢起來，偷偷買手機。他發現後，孩子從二樓陽台跳下去，一夜未歸，從此他再也不敢狠管。

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劉女士一家今年4月將騰訊遊戲告上法庭。劉女士的兒子小明從小學升入中國人民大學附中，成績一直不錯。但接觸遊戲一段時間後，小明逐漸出現嚴重幻覺，遊戲裡的人物名字經常掛在嘴邊，有時一個人自言自語打打殺殺，還把一些遊戲裡的場景搬進生活。

被家人拒絕提供資金充值，小明隔三差五對父母使用暴力，甚至用刀劃破劉女士的臉頰，最後放火燒了外公外婆的房子。＼

打機後 青少年自言自語打打殺殺

互聯網法治研究中心主任、中國社會科學院大學副校長林維表示，一些孩子可能會在遊戲中感受愉悅感，但過度投入，使得未成年人的時間分配管理出現巨大問題，分散對於其他方面的關注力，影響學業；沉迷遊戲虛擬世界，容易使未成年人游離於現實世界之外，引發性格異化風險。

中國科學院發布的《中國國民心理健康發展報告（2019-2020）》顯示，小學階段的抑鬱檢出率為一成左右；初中階段的抑鬱檢出率約為三成；高中階段的抑鬱檢出率接近四成，其中重度抑鬱的檢出率為10.9%-12.5%。這些孩子有的厭學失眠、身體出現種種不適，有的沉迷網絡世界逃避現實，有的甚至選擇結束自己年輕的生命。

中國法學會會員部副主任彭伶指出，未成年人處於生長發育的關鍵期，長時間低頭使用手機、長時間注視電腦，也容易造成身體機能損傷，身體素質下降。國家衛健委近日發布的數據顯示，2020年，國內兒童青少年總體近視率為52.7%。

責任編輯：鄧國強

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