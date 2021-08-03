【新冠疫情】揚州突飆40本土確診 武漢去年6月清零後再現疫情

▲ 揚州突飆40本土確診 武漢去年6月清零後再現疫情

內地近日新冠肺炎確診個案回升，昨日（2日）新增61宗本土確診個案，分布在全國8省市。由南京及張家界兩地形成的傳播鏈，再一步擴大。江蘇疫情未見回落，通報有45宗本土確診病例、其中40宗在揚州。湖北武漢自去年6月清零後，再有本土確診個案。當地收緊防疫措施，各大型超市承諾，商品不會漲價，貨源穩定，呼籲市民無需大量囤積。

國家衛健委通報，昨日新增90宗新冠確診病例，本土病例佔61宗，個案分佈以江蘇通報45宗為最多，湖南6宗，河南及雲南2宗，北京、上海和福建各1宗；另有境外輸入病例29宗，包括雲南8宗，廣東6宗，天津、上海和四擦混各3宗，江蘇和陝西各2宗，福建和山東各1宗。

這輪疫情的重災區江蘇省，昨日新增45宗本土確診病例，南京市報告5宗，揚州市報告40宗；另有境外輸入病例2宗。

南京擬建「無疫小區」

兩市疫情一波未平一波又起，江蘇省委常委會暨省委應對疫情工作領導小組，召開會議指出，南京聚集性疫情發生的根本原因，是思想上的鬆懈，導致工作出現漏洞。

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會議強調，要堅決擔起防輸出的政治責任，嚴格管控出省通道，嚴防管控上出現漏洞。要以過硬措施防輸入、防擴散，阻斷病毒傳播鏈，減少不必要的流動，加強重點人群隔離管控，加強核酸檢測篩查，加強調查追蹤溯源，以及科學有序開展疫苗接種。

南京市自上月20日在祿口機場發現疫情後，當地累計報告本土確診病例220宗。機場所在的江寧區被納入高風險地區，當中大部分新增確診病例亦分佈在該區。

南京疫情指揮部最新通告指，為有效阻斷疫情傳播，將暫停部分地鐵、公交路線運行，避開祿口機場等高風險地區，以減低人員在密閉空間聚集及交叉感染的風險。

另將進一步加強營業場所防控工作。通告指，除重點民生保供企業外，江寧區全區各類商場、批發市場自今日（3日）起暫停營業；全區超市、農貿市場實行限流，最大客流量不超過正常客流量的50%。

南京市內也將創建「無疫小區」，相關標準是：從申報之日起往前推14天以上無一例新冠肺炎確診病例、無症狀感染者；14天以內無一例新冠肺炎密接者、次密接者等人員。

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在揚州，確診病例有增無減，已連續兩日趕超南京通報的個案數字。棋牌室成為市內疫情的「暴風中心」，因有多名確診者曾在棋牌室打牌。「有獎舉報」消息稱，尋找涉疫棋牌室人員，成功舉報可獲人民幣5000元獎勵。

揚州再收緊防疫措施

揚州廣陵公安分局通報，7月31日接獲舉報，轄區內有居民在家中開設棋牌室，且處於營業狀態，有4人正在打牌。當局依法對經營者進行行政處罰，並對參與打牌的四人進行口頭教育。

揚州主城區將繼續實施進出通道嚴格管控，每戶每天限一人憑出入證和蘇康碼、行程碼、核酸檢測陰性證明進出小區採購生活必需品。與外省市接壤道路也設置卡點等措施，嚴防疫情擴散和蔓延。

江蘇省省長吳政隆表示，要舉全省之力盡快打贏南京疫情防控殲滅戰、揚州疫情防控阻擊戰，全力做好淮安、宿遷、無錫和全省各地疫情防控工作。

在武漢，昨日通報新增3宗本土確診病例，及5宗無症狀感染者，是自去年6月「清零」以後，再有確診個案。

武漢再現確診 超市承諾穩價保供

這這波疫情中，武漢在周一（2日）通報有7名外來人員確診，其中1人曾與淮安旅遊團活動軌跡有交集。相關人員已送往定點醫院，進行進一步診斷治療，並嚴格按照有關流程，對相關場所、小區和人員採取封閉管理以及環境消殺，開展流行病學調查、核酸檢測等相關處置措施。

當地立即收緊疫情防控措施，武漢地鐵發通告指，今日起嚴格實行戴口罩、測體溫、亮碼通行防控措施；市教育局也引發緊急通知，要求全市暫停所有線下教育教學活動，其中含括初高中畢業年級補課。另指出要做好健康監測排查，加強校園防控管理，推進師生疫苗接種。

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由於武漢多個小區採取封閉管理，不少民眾都需在家囤貨。澎湃新聞走訪當地超市，有負責人指，超市已向市民發出承諾：商品不漲價、保供貨源穩定，嚴格管理勤消殺。每天會對需求量大的商品採用調動機制，及時補貨，確保「肉蛋菜門店不脫銷斷檔」。

北京上海各通報1宗確診

湖北省委書記應勇表示，要堅決堵住外來疫情輸入，切斷省內疫情傳播。用好抗疫大戰大考中行之有效的經驗做法，借鑒兄弟省市的有效做法，堵住一切可能導致疫情反彈的窟窿和漏洞。

北京市通報1宗本土感染。市衛健委要求近期到過南京、揚州、張家界、鄭州等中高風險地區的返京民眾，須第一時間主動向社區或村單位報告。另建議民眾最大限度減少出京活動，近期不出京旅遊，不前往境外、國內中高風險地區。快遞、交通運輸、醫療衛生等重點行業人員，要嚴格落實健康監測、核酸檢測、疫苗接種等防控措施。

上海通報的1宗確診病例，該名確診者為浦東國際機場貨運區外航貨機服務人員。據《澎湃新聞》報導，在發現有本土確診病例後，上海浦東國際機場2日就連夜對所有相關人員進行集體核酸檢測，並對相關區域展開消毒工作。

責任編輯：易燕丹

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