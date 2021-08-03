▲ 【東京奧運】英媒：美國媒體獎牌榜計總數「超中國」捱批

東京奧運開賽超過10天，截至周二（3日）中午，中國暫時以29金領先獎牌榜，美國以22金排行第二。但綜觀美國傳媒表述，東京奧運獎牌榜領先的國家卻非中國，而是以總數計的美國。英國傳媒稱，美國同行這種報道方式被指誤導捱轟。

據東京奧運官方網站紀錄，中國暫得29金18銀16銅，共63枚獎牌，整體排行第一；美國暫得22金27銀17銅，共66枚獎牌，整體排行第二。

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不過，英國《獨立報》報道，美國傳媒展示東京奧運獎牌榜時，卻將美國放在第一位，中國第二。

東京奧運美國指定電視台全國廣播公司（NBC），以金銀銅牌混合計算，使美國隊在獎牌榜領先中國隊、俄羅斯奧委會隊、英國隊及日本隊。

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《紐約時報》、《華盛頓郵報》等其他美國傳媒也同出一轍。《獨立報》指出，這些美國傳媒都被指控誤導，扭曲奧運獎牌榜，而奧運官方網站及多數非美國傳媒，都是首先以金牌數量來計算獎牌榜排行。

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此外，《紐約時報》還使出「怪招」公式去解釋「美國第一」，稱「如果1金等於1.28銀，1銀等於1銅，美國就是第一」。

事實上，美國傳媒並非在東京奧運才首次以總數計獎牌榜高低，將美國放在金牌更多的國家之上。

奧運比賽的安排方式，早段通常以射擊、舉重、跳水等中國傳統強項為主，美國金牌總數通常會在奧運後段田徑比賽開始才後來居上。

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責任編輯：連兆鋒