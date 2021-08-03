【東京奧運】中國選手再創歷史！謝震業20秒34殺入200米半決賽

蘇炳添為中國短跑帶來歷史性突破後，中國田徑軍團在東京的晉級之路還在繼續。周二（3日）上午，在東京奧運會男子200米第一輪比賽中，謝震業在第六組出場，最終跑出了20秒34的好成績，晉級半決賽。

27歲的謝震業也在東京繼續書寫著中國田徑的新紀錄，成為中國奧運歷史上第一個跑進男子200米半決賽的選手。

賽後，謝震業在接受澎湃新聞網採訪時表示，這一輪的成績也在他的預想之中，「本來就想著爭取跑道20秒30左右，我想說這個成績應該能夠進半決賽」。

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而對於半決賽，謝震業並沒有一個速度上的具體目標，只留下一句「拼了，希望能進決賽」。

其實，這並不是謝震業在東京奧運會上的初次亮相。

謝震業早前受傷患困擾

兩天之前，在男子100米的第一輪中，謝震業跑出了10秒16的成績，未能從小組出線。彼時，謝震業在賽後接受媒體採訪時也表示，他對自己的成績並不滿意，但這一槍的作用更多是幫助他「了解自己的身體狀況」。

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「因為前一段時間身上的傷病反反覆覆，所以在國內也有幾場比賽沒有跑」，謝震業表示，在跑完100米後，他對於目前的身體狀況還算比較滿意。

2019年倫敦鑽石聯賽上，謝震業以19秒88創造最新全國紀錄的同時，也打破奧古諾德保持的19秒97亞洲紀錄，成為首位突破19秒90大關的亞洲選手。至2021賽季，謝震業在赴東京前，200米的最好成績只有20秒54；而在東京奧運會上，克服傷病重回賽場的謝震業，把自己的賽季最佳提高到了20秒34。

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責任編輯：鄧國強

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