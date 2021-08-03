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【新冠疫情】張文宏：上海新增病例打過疫苗 目前所有密接者沒有一例陽性

社會熱點 15:51 2021/08/03

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上海市今日（3日）召開疫情記者會，會上，上海市新冠肺炎臨床救治專家組組長張文宏介紹，作為機場員工，新增病例接種過疫苗。目前上海這例本土病例的所有密接者沒有一例陽性。如果充分接種疫苗，病毒傳播速度將大幅度減緩。上海機場接種率達到100%，有充足的信心，讓傳播速度減緩。

據澎湃新聞報道，有記者向張文宏提問，目前機場工作人員都是接種過疫苗的，如果接種了疫苗仍然被確診感染，你怎麼看這個問題？

張文宏：百分百預防感染的疫苗是不存在的

他解釋說：在所有疫苗的接種中，百分百預防感染的疫苗是不存在的，疫苗接種之後，一定會有接種過疫苗的高危人群被感染，這是必然的，這才會有所謂疫苗的保護力這一說法。

他表示，上海18周歲以上人群當前疫苗接種率達到85%，在機場接種率更是達到百分之百。因為疫苗的廣泛接種，使得病毒傳播速度大幅度減緩，這讓防疫能做到心中有數。

上海8月2日晚間，發佈正式通報，浦東機場貨運區一名外航貨機服務人員冠病核酸檢測陽性。

上海火車站乘客做好防疫

上海浦東機場

中疾控：疫苗非百分百保護 接種後感染屬於常態

內地疫苗接種破16億劑 科興、國藥回應：對Delta病毒仍具保護力

責任編輯：李冰琪

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