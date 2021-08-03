【新冠疫情】張文宏：上海新增病例打過疫苗 目前所有密接者沒有一例陽性（第二版）

上海市今日（3日）召開疫情記者會，會上，上海市新冠肺炎臨床救治專家組組長張文宏介紹，作為機場員工，新增病例接種過疫苗。目前上海這例本土病例的所有密接者沒有一例陽性。如果充分接種疫苗，病毒傳播速度將大幅度減緩。上海機場接種率達到100%，有充足的信心，讓傳播速度減緩。

（新增文末鍾南山評疫情）

據澎湃新聞報道，有記者向張文宏提問，目前機場工作人員都是接種過疫苗的，如果接種了疫苗仍然被確診感染，你怎麼看這個問題？

張文宏：百分百預防感染的疫苗是不存在的

他解釋說：在所有疫苗的接種中，百分百預防感染的疫苗是不存在的，疫苗接種之後，一定會有接種過疫苗的高危人群被感染，這是必然的，這才會有所謂疫苗的保護力這一說法。

他表示，上海18周歲以上人群當前疫苗接種率達到85%，在機場接種率更是達到百分之百。因為疫苗的廣泛接種，使得病毒傳播速度大幅度減緩，這讓防疫能做到心中有數。

上海8月2日晚間，發佈正式通報，浦東機場貨運區一名外航貨機服務人員冠病核酸檢測陽性。

▲ 上海火車站乘客做好防疫

▲ 上海浦東機場

另外，內地防疫專家鍾南山最近表示，全國至少需要有83%的人打了疫苗，才可能建立群體免疫。

全國至少83%人打疫苗 才能建立群體免疫

鍾南山說，廣州5、6月也曾爆發涉及Delta病毒的疫情，但廣州初始病例數較少，主要是控制在當地社區，這次南京疫情，他也不太擔心，但非常關注傳播至湖南張家界的疫情。

他表示，張家界疫情涉及一場大型表演，有2000多人聚集在劇場，在封閉環境中，所有觀眾及密切接觸者全部要追蹤及檢查，是很大的醫療負擔，而目前問題還沒有完全解決。但他又說，只要各地及時採取防控措施，「再過十天半個月疫情可以得到控制。」

鐘南山認為，大規模疫苗接種實現群體免疫，需要2至3年的全球合作。

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責任編輯：李冰琪

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