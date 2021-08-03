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【新冠肺炎】重磅！Delta遍地開花  全國罕有大面積煞停體育賽事

社會熱點 14:07 2021/08/03

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內地新一波新冠肺炎疫情急速蔓延，周一（2日）新增61宗本土確診個案，分布在全國8省市，部份地區已證實發現高傳染性Delta變種病毒蹤跡。疫情嚴峻下，國家體育總局發出文件，敦促採取措施應對；而多地及中國籃球、足球協會已因應緊急宣布，叫停部份賽事。

全國體育賽事大面積停擺，預期對相關產業的打擊將逐步浮現。

國家體育總局稍早前發出《關於加強體育領域疫情防控和安全生產工作的緊急通知》，其中要求「深刻認識疫情防控形勢的嚴峻性複雜性，保持高度重視、高度警惕、高度負責的狀態」，敦促嚴格落實「外防輸入、內放反彈」的防控策略。

國家體育總局發防疫通知  多個協會配合

因應文件，內地地方及各個體育協會落實要求，中國田徑協會官網發布了《關於延期舉辦2021年U系列田徑聯賽（遼寧賽區）兩場比賽的通知》：原計劃於8月4-6日、8月20-22日分別在遼寧省盤錦市和遼寧省大連市舉辦的U系列田徑聯賽（遼寧賽區）兩場比賽將延期舉辦，具體舉辦時間根據實際情況另行通知。

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中國足球協會則發布了《關於推遲舉辦2021年中國青少年足球聯賽暨中國足協全國青少年足球聯賽（男子初中年齡段U13組）總決賽的通知》，原定於2021年7月30日至8月20日舉辦的2021年中國青少年足球聯賽暨中國足協全國青少年足球聯賽（男子初中年齡段U13組），暫定推遲至2021年8月10日至31日，比賽地點待定。

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中國籃球協會也決定，自即日起暫停NBL聯賽，以確保參賽人員安全和健康。

涉足球、籃球及田徑等項目 多地亦拉閘

雲南省體育局發布通知指，現已開始的三個項目：中長跑競走、摔跤、武術散打按原計劃繼續進行，必須嚴格落實疫情防控各項要求，保證賽事安全順利結束；至於暫未開始的其他所有項目全部暫停舉辦，競賽時間另行通知。

青島國際帆船周．青島國際海洋節也將延期舉辦。青島當局指，近期，全國多地報告新增本土新冠肺炎病例，疫情防控形勢嚴峻複雜。

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責任編輯：鄧國強

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