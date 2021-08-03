【東京奧運】路透社刊這些中國健兒照片 中方使館再不滿「雙標」

路透社在推特（Twitter）發文更新各個奧運項目金牌得主，惟選取配圖時，中國選手和外國選手的「待遇」被指不相同。中國駐斯里蘭卡大使館先後發文，批評路透社刻意選取中國選手的「醜圖」，但外國運動員則配以「美照」發文，是雙重標準。

環球網引述中國駐斯里蘭卡大使的推文，稱「為運動員不屈不撓的努力鼓掌，對種族主義和偏見說不。」

另寫道：「2020東京奧運進行到第二周，尊重奧運精神。那些辯稱『西方媒體公正』和批評『中國戰狼』的人現在在哪呢？」還在推文末，加上「雙重標準」的話題標籤。

Applause for the athletes' indomitable efforts. Say no to racism and bias.

Second week of Tokyo 2020.

Respect Olympic Spirit.

Where are those "Western Media Unbiased" defenders and "Chinese Wolf Warriors" critics now?

#DoubleStandards

該推特貼文配有多張路透社報導中外選手奪金的截圖。圖片顯示，在報導外國運動員參賽獲獎的貼文，路透社多配以他們面露微笑、感動落淚等時刻的畫面，運動員的表情都較為自然。

但在報導中國選手鞏立姣、陳夢和侯志慧奪金的時候，路透社選取的圖片都是運動員「用力過猛」的瞬間。此舉引發中國駐斯里蘭卡大使館批評路透社雙重標準。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

早前，中國駐斯里蘭卡大使館也曾發文批評路透社「無恥」，指該機構報導女子舉重選手侯志慧奪金時，刻意選一張不好看的照片意圖醜化。

【東京奧運】這張中國選手照片 中國使館批路透社醜化

【東京奧運】曾遺憾失去里約機會 侯志慧東奧舉重總成績210公斤

【東京奧運】「小猴子」侯志慧舉重女子49公斤級奪冠 中國軍團第二金

此外，環球網報道也稱，西方媒體曾多次在選擇配圖時暗有所指。

5月5日，英國廣播公司（BBC）以「五眼聯盟：當新西蘭不願批評北京，西方情報聯盟要瓦解了嗎？」為題刊發評論文章。文章稱，由英、美、澳、加、紐組成的情報聯盟「五眼聯盟」當中，有四國在涉疆、涉港、涉台以及南海等議題上指責了中國；然而新西蘭卻選擇了不參與「對抗中國」。

該報導道的配圖， BBC特意選取紐西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）與澳洲總理莫里森（Scott Morrison）的照片。惟阿德恩的長髮在風中顯得相當凌亂，表情看上去凝重陰鬱、心事重重。相較之下，一旁的莫里森則面帶笑意微笑，顯得志得意滿、胸有成竹。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解