【東京奧運】路透社刊這些中國健兒照片 中方使館再不滿「雙標」

路透社在推特(Twitter)發文更新各個奧運項目金牌得主,惟選取配圖時,中國選手和外國選手的「待遇」被指不相同。中國駐斯里蘭卡大使館先後發文,批評路透社刻意選取中國選手的「醜圖」,但外國運動員則配以「美照」發文,是雙重標準。

環球網引述中國駐斯里蘭卡大使的推文,稱「為運動員不屈不撓的努力鼓掌,對種族主義和偏見說不。」

另寫道:「2020東京奧運進行到第二周,尊重奧運精神。那些辯稱『西方媒體公正』和批評『中國戰狼』的人現在在哪呢?」還在推文末,加上「雙重標準」的話題標籤。

Applause for the athletes' indomitable efforts. Say no to racism and bias.

Second week of Tokyo 2020.

Respect Olympic Spirit.

Where are those "Western Media Unbiased" defenders and "Chinese Wolf Warriors" critics now?

#DoubleStandards