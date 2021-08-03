【東京奧運】中國單車雙姝領金時扣毛像  美選手亦被指涉政治宣傳

東京奧運周一（2日）舉行的場地單車女子團體競速賽，兩名中國選手鮑珊菊和鍾天使奪得金牌，站在頒獎台上時，被拍到服裝上別有中共已故領袖毛澤東頭像的徽章。路透社稱，此行為可能違反《奧林匹克憲章》第50條不得作政治宣傳的規定，而國際奧委會（IOC）未回應路透社查詢。

路透社曾就此事，向國際奧委會查詢，但暫未獲回覆。

國際奧委會早前指，會調查美國非裔鉛球選手桑德斯在領獎台上，作出舉起雙臂呈現X手勢。

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桑德斯當日解釋，自己是要表達對受壓迫者的支持。美國奧委會其後宣稱，桑德斯的手勢，是和平地表達對種族和社會正義的支持，亦尊重她的競爭對手，做法並未違反該會的規則

國際奧委會上月放寬憲章規定，允許選手在任何場合，在尊重和不干擾其他運動員的情況下，作出單膝屈下等動作表態，但頒獎台除外，若違反憲章準則，可能會被懲罰。

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責任編輯：鄧國強

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