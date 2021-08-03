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【東京奧運】中國第30金！男子3米板跳水包辦冠亞軍

社會熱點 15:51 2021/08/03

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中國隊拿下東京奧運第30面金牌。東京奧運跳水男子單人3米彈板決賽，中國運動員謝思埸、王宗源以穩定表現和高難度動作，力壓英國對手，分別獲得金牌和銀牌。這是中國跳水「夢之隊」在東京奧運的第5面金牌，而謝思埸、王宗源兩人早前亦以組合身份，獲得男子雙人3米彈板跳水金牌。

周二（3日）下午男子單人3米彈板跳水決賽，謝思埸從頭到尾發揮穩定，第一跳過後已在12名選手中領先。謝思埸第六跳最後一跳，動作為向前翻騰四周半抱膝，難度系數3.8，跳出全場最高的102.60分，累計分數558.75穩奪金牌。

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    +2

【東京奧運】英媒：美國媒體獎牌榜計總數「超中國」捱批

【東京奧運】路透社刊這些中國健兒照片 中方使館再不滿「雙標」

隊友王宗源亦有高水準發揮，在決賽大部分時間都保持整體排名第二。王宗源最後一跳與謝思埸動作相同，並同樣獲得全場最高的102.60分，而累計分數為534.90分，屈居亞軍。

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    +2

【東京奧運】中國31金 體操再得金 「雙桿王」鄒敬園奪冠

英國選手拉夫爾（Jack Laugher）也有不錯表現。他在第二跳過後，分數一度超前王宗源成為第二，但其後再遭王宗源超前。拉夫爾的最後一跳難度系數有3.9，向前翻騰兩周半轉體三周屈體，但完成得一般只獲87.75分，總分518.00分獲得銅牌。

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（新華社圖片）

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責任編輯：連兆鋒

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