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【東京奧運】中國體操再得金 「雙桿王」鄒敬園大熱奪冠

社會熱點 16:53 2021/08/03

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中國隊在東京奧運再獲體操金牌。男子體操單項雙桿決賽，中國「雙桿王」鄒敬園力壓群雄，以拋離對手的分數拿下雙桿金牌。這是中國在東京奧運的第31金，也是繼吊環單項後，中國隊在東京奧運的第2面體操金牌。另一中國運動員尤浩則獲第4名。

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周二（3日）下午雙桿決賽，鄒敬園第2名出場，他的動作難度起評分達6.9，而完成分高達9.333，總分16.233分，是決賽8名選手中唯一拿到16分以上者。

23歲鄒敬園是2017、2018 兩屆體操世錦賽雙桿冠軍，他的動作曾被日本體操傳奇人物內村航平讚揚「只有機器人才能做出來」。鄒敬園在此前東京奧運體操男子團體決賽中，也在雙桿拿下15.466高分，助中國隊摘銅。

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    +2

另一中國運動員尤浩動作難度起評分也是6.9，他也發揮穩定，可惜落地時跳了一小步，完成分只有8.566，總分15.466，排在最後出場的德國選手，以及最先出場的土耳其選手之後，錯失銅牌獲得第4名。

尤浩周一（2日）在吊環單項決賽中拿下銀牌，隊友劉洋則獲得金牌。

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（新華社圖片）

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責任編輯：連兆鋒

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