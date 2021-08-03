▲ 【東京奧運】安賽龍曾說「中國是我第二故鄉」 女兒改了這個中文名

東京奧運羽毛球男單決賽周二登場，丹麥的安賽龍（Viktor Axelsen）以21：15及21：12擊敗衛冕的中國球手諶龍奪金。他成為25年來首位丹麥羽毛球奧運金牌得主，賽後哭成淚人。安賽龍與中國的淵源和他對中文的愛好，也一時成為佳話，

安賽龍除了運動員外，也被指是一名「中國通」，不僅有中文名，還能說一口流利的普通話。

上觀新聞報道，在少年時代，安賽龍時常觀看林丹的比賽，而多次與中國選手同台競技的經歷也讓他深感對方實力強大。安賽龍19歲起開始學習中文，甚至專門請了老師幫助自己提高中文能力。

丹麥選手擊敗諶龍 安賽龍操流利中文

後來安賽龍覺得自己的本名Viktor翻譯成中文「維克托」很彆扭，特意讓中文老師起了如今的名字「安賽龍」。「安」是取自他姓氏「Axelsen」的相近發音，而「賽龍」則含有戰勝王者之意。

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安賽龍學習中文多年，曾表示「我特別喜歡中國，這裡是我的第二故鄉。每次來中國比賽就像回到自己的家鄉一樣」。安賽龍會在中國傳統節日專門發微博祝福，又與中國球迷直播連線，還會和中國粉絲探討如何學中文，粉絲們則親切地叫他「龍龍」。

去年10月，與安賽龍相戀九年的女友生下一女。他為女兒起了中文名「安維佳」，小名「維維」。

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回顧安賽龍的羽毛球之路，對他影響甚深的教練也是一名中國人，這個中國人的名字叫張連營。20世紀80年代，當時在天津隊執教的張連營經朋友介紹遠赴丹麥執教，從此開啟了「丹麥羽毛球教父」的人生。

安賽龍與中國有深厚關係 女兒叫「安維佳」

張連營執教的第一名丹麥職業球員，是當時任丹麥羽協副主席的拉爾森。1996年亞特蘭大奧運會，拉爾森贏下了丹麥歷史上第一枚奧運會男單金牌。之後漫長的歲月裡，張連營在丹麥先後帶出了1997年世錦賽男單冠軍皮特-拉斯姆森等高手，可以說丹麥羽毛球男單一脈相承的背後，都有張連營的影子。

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張連營2008年後不再隨球員出國指導，只留在哥本哈根調教頂尖運動員。他可以自主選擇執教自己認為有天賦的球員，而被他選中的下一個有天賦的丹麥男單選手，就是安賽龍。

2010年，拿下世青賽男單冠軍的安賽龍開始跟隨張連營訓練。多年後，安賽龍評價道：我覺得張教練是世界上最好的教練。

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責任編輯：鄧國強

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