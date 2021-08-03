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林俊傑、潘瑋柏被影射是「吳亦凡同夥」 兩人相繼發律師聲明

社會熱點 18:47 2021/08/03

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7月31日中國警方發佈案情通報，證實男星吳亦凡（男，30歲，加拿大籍）已被北京朝陽公安分局依法刑事拘留，案件偵辦工作正在開展。

網傳吳亦凡被捕後供出「演藝圈同夥」，整份名單恐引起娛樂圈的大地震。被影射的男星包括林俊傑、潘瑋柏。

林俊傑點名28個惡意帳號

8月1日晚，林俊傑公司委託律師事務所發表聲明，要對在網路散佈不實言論的網友提告，將對侵權行為持續取證，並追責到底，提告名單包括抖音、微博、百度、知乎、網易、小紅書的用戶，以及微信公眾號等28個帳號。律師事務所指出，這些人都是惡意散佈謠言，其中甚至有人是長期對林俊傑人身攻擊，刻意讓他的社會評價變差，所以決定一次過對他們提出告訴。

潘瑋柏法律聲明上熱搜

潘瑋柏工作室2日發出聲明點名「謝明皓工作室」等十多個微博、網易、騰訊網絡使用者，通過編造聊天記錄、舉報的方式，散佈謠言，對潘瑋柏人身攻擊，詆毀潘瑋柏公眾形象，已涉嫌構成誹謗，請相關造謠者立即刪除貼文，並公開澄清道歉，否則將依法追責，絕不姑息。

「潘瑋柏工作室律師聲明」隨即沖上微博熱搜第一，討論度超過千萬。

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吳亦凡風波沸騰之際 新聞聯播談整治不良粉絲文化

吳亦凡瘋狂粉絲稱想劫獄  央視抨「飯圈」腦殘

責任編輯：李冰琪

 

娛樂人物職業 網絡熱話 潘瑋柏 吳亦凡 小紅書 林俊傑 中國 微博

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