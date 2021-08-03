【新冠疫情】武漢重回「抗疫戰爭」 全民1351萬人核酸檢測

▲ 武漢重回「抗疫戰爭」 全民1351萬人核酸檢測

湖北省通報，昨日（2日）新增 3宗新冠肺炎確診，均為武漢市通報病例；另有6宗無症狀感染案例。武漢市政府副秘書長李濤宣佈，根據疫情形勢和防控需要，為確保全市人民身體健康，決定迅速啟動全員全面核酸檢測，要在最快速度，最短時間內完成。

最新數據顯示，武漢常住人口為1351.5萬人。曾面對新冠疫情爆發，緊急進入「封城」狀態，武漢政府這次再打「疫境波」，也不敢掉以輕心。當地作為全國中要交通樞紐，人員流動性大。在武漢經濟技術開發區，已出現多名核酸檢測陽性病例。首要採取最高規格全市人民核酸檢測的超級工程，全面篩查核酸檢測陽性人員，及無症狀感染者，以防疫情在本土蔓延。

防疫措施再收緊 1300萬人核酸檢測

這波疫情是武漢自去年6月宣佈疫情「清零」後，首度出現本土病例。

據武漢市衛健委消息，首名確診人員是周日（1日）在市內經開區，對江蘇淮安某旅行團的駐留人員進行排查時發現。確診者唐某是沌口街一工地外來務工人員，曾於7月27日在荊州高鐵站候車時，與淮安某旅行團的活動軌跡存在交集。

唐某在檢測結果呈陽性，他的工友、室友中，有6人也檢測呈陽性。7人被送往醫院作進一步診斷治療，隨後證實包括唐某在內，其中3人為新冠肺炎確診病例，另外4人則為無症狀感染者。

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為防疫情蔓延，整個湖北省都進入作戰狀態。「風暴中心」武漢，對確診者工地周邊7個小區實施封閉管理，約2000人需要隔離。現將部署全市全民展開核酸檢測。

當局也呼籲，民眾要減少流動，非必要不出省、市、縣，非必要不到中高風險區所在地；火車站、汽車站、機場、碼頭、高速公路出口等，一律實行驗碼、測溫，設立24小時核酸證明查驗點。

另外，武漢地鐵宣布乘車須出示綠色健康碼、檢查體溫及全程佩戴口罩。市教育局發佈緊急通知，要求全市暫停線下教學活動，做好健康監測排查，加強消防防控管理，並推進師生疫苗接種。

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自疾控中心通報確診個案後，武漢民眾擔憂當局進一步收緊防疫措施，實行小區封閉及居家隔離等，遂提前大批購入食糧，有超市貨架被搶購一空。有網民周二發文稱，武漢街市菜價急升，豬肉由每斤15元升至28元（人民幣，下同，約18至34港元）；一包大米由60元升至88元（約73至107港元），亦全被搶空。

武漢超市承諾供應充足價格穩定

澎湃新聞記者走訪武漢市內各大超市，糧油貨品及新鮮食材，未有出現貨源不足的情況。

武商超市負責人稱，周一（2日）已發佈承諾：商品不漲價、保供貨源穩定，嚴格管理勤消殺。目前，武商超市市內32家門店均供應正常，面對部分品類需求上漲，該超市也做出及時調整。當天對需求量大的商品採用調動機制，及時補貨，確保「肉蛋菜門店不脫銷斷檔」。

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徐東中商超市內，生鮮區內各類蔬菜未斷檔，菜品豐富。店長李遠濤稱，確實有市民來採購民生商品，購買量比平時大，但並未出現哄搶現象，大多比較理性，「目前，米面糧油等常規生活必需品供應鏈、物流通路都是暢通的，各大供應商的生產能力都在線，大可不必擔心。」

商家也大派「定心丸」，指超市工作人員會定時將門店內堆碼豐富的商品圖片，發到社區團購群中，讓市民放心。另呼籲不必囤積生活必需品，以免造成浪費。

責任編輯：易燕丹

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