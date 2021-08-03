  • 27°C
香港時間 : 2021803日 (二) 19:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫情】武漢重回「抗疫戰爭」 全民1351萬人核酸檢測

社會熱點 18:11 2021/08/03

分享：

武漢重回「抗疫戰爭」 全民1351萬人核酸檢測

湖北省通報，昨日（2日）新增 3宗新冠肺炎確診，均為武漢市通報病例；另有6宗無症狀感染案例。武漢市政府副秘書長李濤宣佈，根據疫情形勢和防控需要，為確保全市人民身體健康，決定迅速啟動全員全面核酸檢測，要在最快速度，最短時間內完成。

最新數據顯示，武漢常住人口為1351.5萬人。曾面對新冠疫情爆發，緊急進入「封城」狀態，武漢政府這次再打「疫境波」，也不敢掉以輕心。當地作為全國中要交通樞紐，人員流動性大。在武漢經濟技術開發區，已出現多名核酸檢測陽性病例。首要採取最高規格全市人民核酸檢測的超級工程，全面篩查核酸檢測陽性人員，及無症狀感染者，以防疫情在本土蔓延。

防疫措施再收緊 1300萬人核酸檢測 

這波疫情是武漢自去年6月宣佈疫情「清零」後，首度出現本土病例。

據武漢市衛健委消息，首名確診人員是周日（1日）在市內經開區，對江蘇淮安某旅行團的駐留人員進行排查時發現。確診者唐某是沌口街一工地外來務工人員，曾於7月27日在荊州高鐵站候車時，與淮安某旅行團的活動軌跡存在交集。

唐某在檢測結果呈陽性，他的工友、室友中，有6人也檢測呈陽性。7人被送往醫院作進一步診斷治療，隨後證實包括唐某在內，其中3人為新冠肺炎確診病例，另外4人則為無症狀感染者。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

為防疫情蔓延，整個湖北省都進入作戰狀態。「風暴中心」武漢，對確診者工地周邊7個小區實施封閉管理，約2000人需要隔離。現將部署全市全民展開核酸檢測。

當局也呼籲，民眾要減少流動，非必要不出省、市、縣，非必要不到中高風險區所在地；火車站、汽車站、機場、碼頭、高速公路出口等，一律實行驗碼、測溫，設立24小時核酸證明查驗點。

另外，武漢地鐵宣布乘車須出示綠色健康碼、檢查體溫及全程佩戴口罩。市教育局發佈緊急通知，要求全市暫停線下教學活動，做好健康監測排查，加強消防防控管理，並推進師生疫苗接種。

【新冠疫情】揚州突飆40本土確診 武漢去年6月清零後再現疫情

【新冠疫情】張文宏：上海新增病例打過疫苗 目前所有密接者沒有一例陽性（第二版）

自疾控中心通報確診個案後，武漢民眾擔憂當局進一步收緊防疫措施，實行小區封閉及居家隔離等，遂提前大批購入食糧，有超市貨架被搶購一空。有網民周二發文稱，武漢街市菜價急升，豬肉由每斤15元升至28元（人民幣，下同，約18至34港元）；一包大米由60元升至88元（約73至107港元），亦全被搶空。

武漢超市承諾供應充足價格穩定

澎湃新聞記者走訪武漢市內各大超市，糧油貨品及新鮮食材，未有出現貨源不足的情況。

武商超市負責人稱，周一（2日）已發佈承諾：商品不漲價、保供貨源穩定，嚴格管理勤消殺。目前，武商超市市內32家門店均供應正常，面對部分品類需求上漲，該超市也做出及時調整。當天對需求量大的商品採用調動機制，及時補貨，確保「肉蛋菜門店不脫銷斷檔」。

【新冠疫情】多城確診者染Delta 景區關閉限流 恐衝擊暑期消費

【新冠疫情】內地再增55本土確診 南京疫情擴至15省涉Delta

徐東中商超市內，生鮮區內各類蔬菜未斷檔，菜品豐富。店長李遠濤稱，確實有市民來採購民生商品，購買量比平時大，但並未出現哄搶現象，大多比較理性，「目前，米面糧油等常規生活必需品供應鏈、物流通路都是暢通的，各大供應商的生產能力都在線，大可不必擔心。」

商家也大派「定心丸」，指超市工作人員會定時將門店內堆碼豐富的商品圖片，發到社區團購群中，讓市民放心。另呼籲不必囤積生活必需品，以免造成浪費。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

【新冠疫情】內地再增55本土確診 南京疫情擴至15省涉Delta
2021/08/02
【新冠疫情】內地再增55本土確診 南京疫情擴至15省涉Delta
【新冠疫情】多城確診者染Delta 景區關閉限流 恐衝擊暑期消費
2021/08/02
【新冠疫情】多城確診者染Delta 景區關閉限流 恐衝擊暑期消費
【新冠疫情】揚州突飆40本土確診 武漢去年6月清零後再現疫情
今日
【新冠疫情】揚州突飆40本土確診 武漢去年6月清零後再現疫情
【新冠疫情】張文宏：上海新增病例打過疫苗 目前所有密接者沒有一例陽性（第二版）
今日
【新冠疫情】張文宏：上海新增病例打過疫苗 目前所有密接者沒有一例陽性（第二版）

你可能感興趣

【新冠疫情】內地再增55本土確診 南京疫情擴至15省涉Delta
12:32 2021/08/02
【新冠疫情】內地再增55本土確診 南京疫情擴至15省涉Delta
【新冠疫情】多城確診者染Delta 景區關閉限流 恐衝擊暑期消費
18:26 2021/08/02
【新冠疫情】多城確診者染Delta 景區關閉限流 恐衝擊暑期消費
【新冠疫情】揚州突飆40本土確診 武漢去年6月清零後再現疫情
今日 12:31
【新冠疫情】揚州突飆40本土確診 武漢去年6月清零後再現疫情
傳染病 新冠肺炎 健康碼 疫苗 豬肉 新冠肺炎疫情 疫情 超市 武漢

上一篇文章

【東京奧運】中國體操再下一城 平衡木16歲管晨辰奪第32金

下一篇文章

【新冠疫情】張文宏：上海新增病例打過疫苗 目前所有密接者沒有一例陽性（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【東京奧運】張雨霏被美媒提問興奮劑 她這樣淡定回應（有片）
【東京奧運】張雨霏被美媒提問興奮劑 她這樣淡定回應（有片）
【東京奧運】中國隊勢如破竹日進5金 六大項目金牌已破上屆成績
【東京奧運】中國隊勢如破竹日進5金 六大項目金牌已破上屆成績
台藝人小S撐「國手」 大陸網民鬧爆 多品牌終止合作
台藝人小S撐「國手」 大陸網民鬧爆 多品牌終止合作
【東京奧運】英媒：美國媒體獎牌榜計總數「超中國」捱批
【東京奧運】英媒：美國媒體獎牌榜計總數「超中國」捱批
【東京奧運】「咆哮女將」陳清晨拍賈一凡 羽毛球女雙摘銀
【東京奧運】「咆哮女將」陳清晨拍賈一凡 羽毛球女雙摘銀
【東京奧運】安賽龍熟中文如「自己人」！贏了諶龍 中國球迷仍讚
【東京奧運】安賽龍熟中文如「自己人」！贏了諶龍 中國球迷仍讚