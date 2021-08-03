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【東京奧運】中國體操再下一城 平衡木16歲管晨辰奪第32金

社會熱點 18:15 2021/08/03

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【東京奧運】平衡木中國16歲管晨辰奪第32金 美國拜爾斯摘銅

東京奧運，中國體操隊再下一城。東京奧運女子體操單項平衡木決賽，中國兩名運動員管晨辰、唐茜靖面對美國強敵，成功抵住壓力有高水平發揮，分別摘下平衡木金牌和銀牌。這是中國隊在東京奧運的第32金，也是中國體操隊本屆奧運的第3面金牌。

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女子體操單項平衡木決賽周二（3日）下午舉行，中國隊18歲唐茜靖第二個出場，動作難度起評分6.0。唐茜靖全程發揮穩定，沒有明顯失誤，穩陣落地，執行分獲得8.233高分，總計14.233分。

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之後出場兩名美國運動員都是強勁對手，分別是早前一度退出女子團體賽的美國女子體操大將拜爾斯（Simone Biles），以及有老撾血統的本屆奧運女子體操個人全能金牌得主蘇妮薩李（Sunisa Lee）。

拜爾斯、蘇妮薩李的動作難度起評分分別為6.1及6.4，拜爾斯發揮也頗為穩定，但執行分未能上8，只有7.900，合計14.000分在唐茜靖之後。蘇妮薩李動作更出現失誤，在平衡木上有明顯搖晃，執行分僅得7.466，總分13.866。

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中國隊16歲小將管晨辰在8名選手之中壓軸出場，驚喜在她身上出現。管晨辰向起評分6.6高難度動作挑戰，她表現流暢，最終完成分雖然為8.033，未及唐茜靖，但加上難度分合計有14.633分，拿下這面平衡木金牌。

唐茜靖獲得銀牌，拜爾斯摘銅。蘇妮薩李排在加拿大選手之後只得第五位。

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中國體操隊在東京奧運賽事至此全部結束，共得3金3銀2銅8面獎牌，金牌全部來自單項項目，包括男子吊環、雙桿，以及女子平衡木。

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（新華社圖片）

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責任編輯：連兆鋒

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