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【中美角力】路透社：中國更新內部指引  要求國企加大國產採購

國情動向 18:46 2021/08/03

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路透社引述消息人士指，中國政府已為國企對數百種產品的採購，設定最了新國產化率目標，涉及X光機、磁共振造影設備等產品。

路透社的報道稱，北京方面尚未公開發布這份文件。路透社曾向中國財政部和工業和訊息化部徵詢時，兩部門據報也未予以回復。

路透社援引美國三名消息人士透露，2021年5月，中國政府發布了新的採購指導方針，對數百種產品的採購設定新的國產化率目標，最多達到100%，這或為外國供應商設置了新的障礙。

彭博社：拜登擬APEC會議提反華數字貿易協議 亞洲多國不願「上船」

美歐貿易休戰矛頭指中國  拜登聲明藏玄機

一名美國政府前任官員說，他獲得了這份此前未被報道的70頁的目錄，551號文件由中國財政部和工業和訊息化部於5月14日發布，標題為《進口產品政府採購審計導則》。

涉及X光機、磁共振造影設備等產品

這份發給中國醫院、企業和其他國有買家的文件規定，315項產品的國產化率要求為25%至100%。

這些產品包括醫療設備、地基雷達設備、測試機械、光學儀器；畜牧用物品；地震儀器、海洋、地質和地球物理設備等。

貿易高層首度對話釋出兩訊號 戴琦指中美經貿關係仍是巨大挑戰

【中美角力】拜登政府將設「突擊工作組」 打擊不公平貿易

新的指導方針影響到包括醫療器械在內的廣泛商品，中國此前同意根據中美第一階段貿易協議的條款購買更多醫療器械。

這名美國前官員舉例說，在新的指導方針下，磁共振成像設備將面臨100%的本地化要求。而磁共振成像設備過去是美國公司的主要出口產品。

據美方稱，當中國加入世界貿易組織（WTO）時，它同意不會發布這樣的內部文件，而中國這份文件還違反了2020年1月與美國達成的第一階段貿易協議的精神。

責任編輯：鄧國強

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