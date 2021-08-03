【東京奧運】謝震業無緣200米決賽  但還將攜手蘇炳添出戰接力

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東京奧運會男子200米半決賽周二晚登場，惟謝震業飲恨未能晉級。儘管如此，謝震業已是中國奧運歷史上第一個跑進男子200米半決賽的選手，這對他和中國田徑來說，都是一次不小的突破，可說雖敗猶榮。
周二晚，在男子200米半決賽的第一組，27歲的謝震業跑出了20秒45的成績，沒能晉級決賽。
雖然200米賽的征途結束，但謝震業在東京的比賽還將繼續——他還要和蘇炳添搭檔，衝擊男子4×100米接力的獎牌。
謝震業近年一直受傷患困擾。兩天之前，在男子100米的第一輪中，謝震業跑出了10秒16的成績，未能從小組出線。彼時，謝震業在賽後接受媒體採訪時便表示，他對自己的成績並不滿意，但這一槍的作用更多是幫助他「了解自己的身體狀況」。
謝震業受傷患困擾
「因為前一段時間身上的傷病反反覆覆，所以在國內也有幾場比賽沒有跑」，謝震業表示，在跑完100米後，他對於目前的身體狀況還算比較滿意。
2019年倫敦鑽石聯賽上，謝震業以19秒88創造最新全國紀錄的同時，也打破奧古諾德保持的19秒97亞洲紀錄，成為首位突破19秒90大關的亞洲選手。
至2021賽季，謝震業在赴東京前，200米的最好成績只有20秒54；而在東京奧運會上，克服傷病重回賽場的謝震業，把自己的賽季最佳提高到了20秒34。
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責任編輯：鄧國強
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