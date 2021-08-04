▲ 【Delta疫情】內地增71本土確診 湖北「嚴防死守」抗Delta星火燎原

新冠肺炎Delta變種病毒疫情進一步燃燒，內地周二（3日）新增本土確診病例飆至71宗，再創逾半年新高，其中江蘇及湖南外，湖北疫情亦在惡化中。湖北個案已證實由Delta引發，與江蘇高度同源，當地政府已宣進入「戰時狀態」。

內地疫情陰霾不斷增厚，股市滬綜指周三（4日）早盤小幅低開，本土新增新冠確診病例續創半年新高持續打壓情緒。

根據國家衛健委通報，3日內地共報告新增確診病例96例，其中境外輸入病例25例，本土病例71例。

疫情陰霾 滬指周三小幅低開

當中，本土病例涉及七省，分別為：江蘇35例、湖南15例、湖北9例、山東6例、雲南3例、河南2例、福建1例。

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湖北疫情令人關注，3日新增的9例確診病例全在武漢。湖北省疫情防控新聞發布會周三（4日）通報，武漢本輪疫情是同一傳染源，已完成的兩例樣本測序結果顯示為德爾塔型（delta），且與江蘇本輪本土病例毒株高度同源。

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武漢截至周三公布時，仍是單一傳播鏈，病例1唐某曾於7月27日在荊州高鐵站候車時，與江蘇淮安某旅遊團的活動軌跡存在交集，在抵漢後傳播給室友和工友。

湖北省委書記應勇2日召開全省新冠肺炎疫情防控工作會議，要求迅速進入「戰時狀態」，採取果斷有力措施，堅決堵住外來疫情輸入，堅決切斷省內疫情傳播。

武漢3日即宣布，將展開全市全員核酸檢測。基於疫情防控考量，3日起，武漢地鐵部分車站出入口暫時封閉，另有17條路線公車暫停營運。

武漢疫情由Delta引發 與江蘇同源

針對境外疫情不斷入侵，國家民航局也發布緊急通知指出，針對當前中國大陸國內疫情防控的嚴峻形勢，以及Delta變異株傳播速度快、防控難度大等特點，要求通過進一步加密工作人員核酸檢測頻次，並全面強化機上及機場防控措施。

根據這份通知，內地入境口岸直接從事國際旅客、進口貨物和航空器相關服務的一線工作人員，作為高風險人員必須每隔1天開展一次核酸檢測；接觸上述高風險人員的各類生活後勤服務及管理人員等，按每周檢測兩次，每次間隔2天以上開展核酸檢測。

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責任編輯：鄧國強

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