15歲男可樂飲得多 眼睛變「淡藍色」近失明

比起淡而無味的水，更多人喜歡喝含糖飲料，但此舉為身體帶來嚴重負面影響。內地浙江一名15歲男孩，是可樂的狂熱愛好者。不幸的是，他因飲用過量可樂及其他含糖飲品，導致右眼視力受損，甚至發白變成「淡藍色」，幾近失明。

據《浙江新聞頻道》報導，近日，15歲的小林（化名）到浙大二院眼科中心求醫。當時他的右眼瞳孔發白，視力嚴重下降，手指要貼著眼睛才能看清。

醫生詢問病史發現，小林非常喜歡喝含糖飲料，尤其是可樂，有時一晚上就能喝掉一瓶1000ml的可樂。經檢查，小林這種以飲料代替喝水的習慣，導致他體內血糖嚴重超標，確診為糖尿病白內障。

▲ 因過量飲用可樂，男孩患糖尿病白內障，眼睛發白變成「淡藍色」。（網絡圖片）

浙大二院眼科主任醫師徐雯解釋稱，眼球的晶狀體正常是透明的，滲透壓和糖分都是維持在正常的水平。當糖分攝取過多，全身的體液將發生變化，連帶影響眼球晶狀體的內環境。因糖分過高，滲透壓發生改變，晶狀體變得渾濁，終導致失明。

徐雯也指出，糖尿病性白內障是糖尿病的併發症之一。目前小林視力受損的只是右眼，後續如果血糖得不到控制，左眼也極有可能受到損害。

血糖嚴重超標 確診糖尿病白內障

小林現已經接受糖尿病方面的治療，需要先將血糖恢復到正常水平，後續才能進行眼科手術。但即便如此，他的右眼卻再也恢復不到原來的健康狀態。

徐雯表示，可樂等含糖飲料受到青少年青睞，但是過量攝入危害巨大。除影響視力，對腎臟、全身微血管等，也會造成嚴重損害，日常飲水千萬不能用飲料完全替代。另提醒家長，應嚴格敦促孩子養成健康飲食習慣，低脂低糖，不過度攝入糖分鹽分，配合合理鍛鍊，來保持健康生活習慣。

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責任編輯：易燕丹

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