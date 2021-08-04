▲ 【東京奧運】丹麥安賽龍贏了諶龍 用中文感謝中國球迷被like爆（有片）

東京奧運羽毛球男單決賽，丹麥運動員艾素臣（Viktor Axelsen，漢名安賽龍）表現驚人，直落局數2比0擊敗中國隊名將諶龍，拿下東京奧運羽毛球男單金牌。儘管如此，安賽龍不但與諶龍識英雄重英雄，他更是中國文化愛好者，會說一口流利中文。安賽龍奪金後感謝諶龍「讓他變強」，並拍片用中文感謝中國球迷支持，令他在中國網絡圈粉無數。

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安賽龍周二（3日）上載自拍影片，用非常流利的普通話說：

「大家好。你看，奧運會的金牌。我真的不知道要說甚麼，但是呢，首先我想感謝你們大家對我的支持，你們的支持對我來說是非常重要的，非常感謝你們。贏了奧運會真的是一個夢想實現，從我小的時候，這個是我的夢想，所以我真的很開心。」

「昨天（2日決賽當日）睡不著，一直想，哇這個太特別，這個成績對我來說是非常重要的。所以呢，我很期待可以享受這個時間，回丹麥跟我的家人慶祝這個成績，然後我得繼續努力。好的，非常感謝你對我的支持，再見！」

【東京奧運】安賽龍熟中文如「自己人」！贏了諶龍 中國球迷仍讚

27歲安賽龍拿下過多個歐洲羽毛球錦標，2017年贏得世錦賽冠軍。他在2016年里約奧運羽毛球男單四強戰敗予諶龍，最後只獲銅牌，諶龍則得金牌。

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安賽龍今次終於贏了諶龍並成為奧運冠軍，比賽結束瞬間他即激動得哭成淚人。諶龍雖然落敗屈居亞軍，亦上前讚揚安賽龍，並跟他擁抱和交換球衣。

安賽龍為了與中國球員交流，多年來苦練中文，為自己取了中文名，更能說中文急口令並背誦古文，一直受到不少中國球迷支持。安賽龍去年也為初生女兒起了中文名「安維佳」，小名「維維」。

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▲ （新華社圖片）

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責任編輯：連兆鋒