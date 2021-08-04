財新7月中國服務業PMI大幅反彈至54.9 為疫情後首次擴張

財新傳媒和研究公司Markit周三（4日）早公布，財新中國7月份服務業採購經理人指數(PMI)反彈至54.9，擴張率超過該項指數自2005年底開始以來的均值(54.1)。

受疫情爆發影響，去年2月服務業PMI錄得26.5，為2005年11月調查開展以來首次跌破榮枯線。5月從4月的44.4反彈至55.0，為疫情後首次擴張。

PMI高於50表明服務業活動擴張，低於50表明萎縮。

分項指標看，新訂單增速從6月份的近期低點回升，整體增長顯著。

調查樣本普遍顯示，國內疫情控制，市況轉強，提振客戶數量和需求。不過，疫情繼續影響新增出口業務量，出口增長基本陷入停滯。

用工也恢復增長，但增速僅輕微；雖然部分企業致力擴大產能，但也有企業尋求控製成本，二者消長互抵。

專家：7月總體向好 但新一波疫情爆發恐8月下滑

7月各項成本整體大幅上揚，漲幅顯著加劇，超過長期均值。據企業反映，用工成本、燃料和原材料價格皆有上揚。企業相應上調收費價格，整體漲價速度可觀，為今年以來最快。

企業對未來一年經營前景的信心自6月份的9個月低點回升，但仍低於該項指數的歷史均值。

另外，7月綜合PMI為53.1，較6月回升2.5。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，7月製造業和服務業繼續維持擴張，供需總體向好，就業市場穩定。製造業和服務業成本端和銷售端價格指數均位於擴張區間，尤其是原材料價格居高不下，通脹壓力仍然較大。由於7月財新中國PMI相關資料調查恰逢廣東疫情結束和江蘇疫情暴發之間，服務業景氣度高企，製造業相比之下略顯疲弱。7月底局部地區疫情料將對8月PMI產生負面影響。目前國民經濟恢復基礎並不穩固，經濟下行壓力依然較大，企業家信心亦需呵護。

▲ 財新傳媒和研究公司Markit周三（4日）早公布，財新中國7月份服務業採購經理人指數(PMI)反彈至54.9

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責任編輯：李冰琪

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