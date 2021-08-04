【東京奧運】中國乒乓女團挺進決賽 黃曉明這樣回應沾光表妹陳夢（有片）

▲ 【東京奧運】中國乒乓女團挺進決賽 黃曉明這樣回應沾光表妹陳夢

東京奧運女子團體乒乓球準決賽，中國隊陳夢、孫穎莎、王曼昱組合，以直落場數3比0擊敗德國對手，挺進周四（5日）乒乓女團決賽，與日本隊伊藤美誠等勁敵爭奪金牌。乒乓女將陳夢早前已在東京奧運拿下女單金牌，她的藝人表哥黃曉明近日被網民開玩笑調侃「蹭陳夢熱度」（沾陳夢的光），黃曉明也就此回應，表示：「我驕傲！」

東京奧運乒乓女團第二場準決賽周三（4日）上午打響，比賽5場3勝、每場5局3勝制，中國隊在第1場雙打以陳夢拍擋王曼昱迎戰，直落3局拿下。第2場單打由女單銀牌得主孫穎莎擔旗，也是直落3局勝出。

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到了第3場，陳夢在第1局先輸5比11，是中國隊在這場比賽首次失局。但陳夢很快調整過來，第2、3局分別贏11比4及11比9，反超德國對手。第4局，陳夢在「刁時」贏13比11，為中國隊打贏這一仗殺入決賽。德國則會與中國香港爭奪銅牌。

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【東京奧運】黃曉明原來是陳夢表哥 要為乒乓女單冠軍做頓飯

27歲陳夢近日人氣急升，她早前贏得乒乓女單金牌後，同是山東人的黃曉明公開表明自己是陳夢表哥，向對方表示祝賀，並說要為她做頓飯慶祝。有網民則調侃，黃曉明「要蹭陳夢流量了」。

乒乓女團準決賽前，黃曉明就此接受傳媒訪問，稱：「我驕傲我自豪！我覺得真是沒想到，那天陳夢拿了冠軍的時候，我的手機一直不停地在震，都是過來祝賀我的，我就覺得真的沾光了。」

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責任編輯：連兆鋒