▲ 【東京奧運】郎平談女排慘敗：關鍵原因是疫情封閉 朱婷手傷反有預案

東京奧運女排分組賽中，中國女排以3敗2勝成績出局，無緣晉級八強，創參加奧運後歷來最差成績。作為總教練，郎平接受新華社訪問時表示，今次敗績關鍵是新冠肺炎下，中國女排經歷了前所未有的封閉訓練，近兩年沒參加國際賽，無從知道對手最新變化；對相而言，主將朱婷的手傷，其實早有預案。

中國女排自2019年奪得世界杯冠軍之後，在疫情時期經過了前後加起來長達約一年半的封閉集訓。郎平承認，在缺乏高水平比賽條件下的長期集訓是她最近九年執教中國隊所遇到的最大挑戰之一。

近兩年沒參加大賽 不知對手變化

郎平說，「雖然我執教這麼多年，參加過好幾屆奧運會，但是對於如何在疫情期間、在長時間封閉情況下備戰，這個經驗我沒有」。她指出：

其實這是特別大的挑戰，特別是團隊項目，怎麼幫助運動員調節心理？如何在基本沒有比賽的情況下把整個隊伍在奧運大賽上盤活，我完全是嘗試著去做、去平衡、去調整，但從結果來看，好像收放不那麼自如。

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值得意是，今年5至6月舉行的世界女排聯賽，已是中國女排最近兩年參加的唯一正式國際比賽。

而在東京奧運會推遲一年、始終面臨辦與不辦變數的情況下，郎平率領教練組立足做好自身可控的部分。雖然不知道一年多以後對手有什麼變化，中國隊還是專注於自身各個技術環節上面的提高，包括體能的儲備。

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郎平透露，在過去這一年半的時間裡，其實也做了很多工作，盡可能給隊員調整，需要的時候也灌了不少「心靈雞湯」；但疫情時期的全封閉集訓確實太「熬人」，有些老隊員的確經歷過動搖、低落的階段，到後來「心靈雞湯」也不是那麼管用了。

全封閉集訓確實太「熬人」

在沒有參加過大賽、不知對手進展情況下，中國女排部署東京奧運戰術也有困難。郎平說，「世界聯賽我們猶豫了很久，到底我們怎麼派隊，主力陣容打多少，全部五個星期六個星期都參加，還是參加一半？因為這個比賽結束離奧運會很近了，回來還要隔離，如果全部派主力打，可能就很累，怕後面來不及調整……」

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對於朱婷的傷患，郎平透露，其實隊裡對朱婷的傷勢做了準備，也想了不少辦法；在去年集訓中，朱婷手腕傷情出現反覆，隊裡綜合醫生的意見做出了保守治療的決定。

她說，「我們當時算時間，醫生說來不及，只能保守治療。而且手腕這個地方對於排球運動員來說非常重要，對手術和術後康復的要求非常高，所以我們權衡再三，為了奧運會，還是保守治療」。

在東京奧運會首場小組賽中，受手腕傷勢影響的朱婷僅得4分。第二、三場比賽，帶傷上陣的朱婷狀態提升很多，但比巔峰時期仍有差距。

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郎平承認，「其實這些年我們一直在跟隊員說，不能只依靠朱婷一個點，她也需要支持，每個人都好，我們的球隊才能更強，我們也一直在做這方面的嘗試」。

郎平認為，雖然這次奧運會中國女排成績不佳，但不能全盤否定所有人努力的過程。巴黎奧運會將在3年之後舉行，郎平希望年輕隊員記住這次的失利，把它變成寶貴的經驗。在最後一場對阿根廷隊之前，郎平對隊員們說，你們很多人還是很年輕的，3年以後是巴黎，今天就把它當作是重新起航。

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責任編輯：鄧國強

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