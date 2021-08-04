【新冠疫情】Delta傳播力勁過伊波拉 兩岸專家齊聲籲做一件事

內地新冠疫情反復，各省市出現零星擴散，台灣疫情亦未「斷尾」，且兩岸多宗確診病例均涉及Delta變種病毒。由於Delta變異株病毒載量高、傳染性強，中國工程院院士鐘南山稱，過去密切接觸者的概念已經不適用。台灣胸腔暨重症醫師黃軒也引述美國疾病防治中心（CDC）的資料，稱Delta已演變成「1傳8」，比伊波拉病毒具更強度傳染性。他因此疾呼3次「快點去接種疫苗！」

鐘南山呼籲市民重視疫苗接種，他上月31日出席廣州一峰會時稱，國產疫苗對Delta變異株仍是安全有效，國內疫苗接種率需突破83.3%，才能達到群體免疫。

Delta傳播力強如水痘

他表示，Delta的病毒載量比普通病毒株高100倍，傳播力更強，以往密切接觸者的概念已不適用。過去，感染者發病前2天的家人、同辦公室的同事，1米之內同吃飯、開會的人，均屬於密切接觸者；但涉及Delta變異株，密接者的觀念改為：在同一空間、同一單位、同一建築，與感染者發病前4天曾經相處的人員。因為概念的改變，相關封閉、管控模式也將重新分級制定。

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黃軒也表示，「Delta變種病毒比想像的更毒！」他引述CDC的資料指出，新冠病毒變種後，從原本的1傳3，變成如今的1傳8。傳播力比天花 （small pox）、伊波拉病毒 （Ebola）、中東呼吸症候群冠狀病毒（MERS）、嚴重急性呼吸道症候群病毒 （SARS）、普通或季節性流感病毒的傳播力更高；幾乎要和水痘（chicken pox）一樣容易傳播，且較普通病毒株造成更嚴重的病情。

他認為，現時疾病大規模流行，「最終會感染Delta病毒」，但打疫苗能有效預防重症發生。因此，他在社交平台貼文，再三呼籲「快點去接種疫苗！快點去接種疫苗！快點去接種疫苗！」

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面對Delta的高傳染性，美國加州大學三藩市分校醫學系主任沃赫特（Robert Wachte）早前也曾在推特（Twitter）發文指，Delta變種病毒不只是傳染力更強，傳染期也更長（18天），繼續沿用14天隔離期可能會出現漏洞，傳播風險將會提升。

現時各地均按照感染新冠病毒後，2至12天（最長14天）潛伏期為標準，制定居家檢疫隔離14天的防疫政策。不過，當前隔離措施是否需要改變，有待科學證明；接種疫苗仍是較為有效的防疫措施。

責任編輯：易燕丹

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