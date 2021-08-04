【Delta疫情】新一波疫情內地暑假旅遊旺季10天即停　料生意跌七成

據內地媒體第一財經周二（3日）報道，新一波疫情爆發，今年暑假旅遊季僅運作了約10天，隨著各地疫情爆發和旅遊景區的陸續關閉，暑期旅遊旺季估計約流失70%生意。

隨著疫情波及湖南、四川、安徽等地，多地景區皆不同程度地關閉，如張家界、株洲景區暫停開放，南京暫停開放旅游景區室外區域，鄭州則全市A級旅游景區關停等。

退單情況普遍 客服日均工作超10小時

除了導致地接旅遊業者基本停業，疫情也令旅行社和線上旅遊商為處理潮水般的退單與諮詢忙得不可開交。在某大型旅遊企業當客服人員的陳美無奈表示，她現在每天都在加班，日均工作時間超過10個小時，但即使這樣人手還是不夠用，實在來不及的時候，銷售人員甚至要自己頂上，「誰銷售出去的單子誰負責退單」。她又指，對上一次發生這樣的退單潮，還是在2020年的農曆新年。

許多旅遊業者表示，雖然新年和「十一」等時期亦商機處處，但畢竟假期有限，相比之下，橫跨2個月的暑期檔就是全年最賺錢的旺季，而且當中有大量屬親子遊，利潤空間較高。據攜程發佈的《2021暑期旅遊大資料包告》顯示，今年7月1日到8月31日原本的跟團遊和自由行訂單，較去年同期增長達10倍以上。而在跨省遊恢復將滿一周年之際，暑期跨省遊訂單量同比增長達413%。

業界：「微度假」旅遊本地化

可是這些亮麗的資料已成雲煙，例如據途牛內部人員透露，鑒於防疫安全，目前各地的學校對學生出省旅行有一定的規定，故原定8月出行的親子遊，現在基本都退團了。而按照目前的退團情況來看，業界估計此次暑期旅遊的生意流失了約七成。對於前景，同程研究院首席研究員程超功認為，局部的疫情對跨省長線游有一定的抑制作用，不過從最新的暑期遊資料來看，「微度假」情況尚可，對本地化的暑期旅遊市場構成一定支撐。

▲ 多名確診患者曾在湖南名勝張家界觀看「魅力湘西」表演

▲ 內地旅遊

責任編輯：李冰琪