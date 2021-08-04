【東京奧運】郎平：網絡中傷  對運動員情緒影響很大

東京奧運女排分組賽中，中國女排以3勝2敗成績出局，創參加奧運以來最差成績，作為總教練的郎平檢討失敗原因，除了疫情封閉訓練、主力朱婷傷患影響外，網絡言論的中傷，對運動員的情緒有很大影響。

在中國女排小組出局之後，網上出現了各種各樣的議論。郎平接受新華社訪問時表示，對於中肯的意見和建議，應該吸納，但也有一些雜音甚至不實的傳聞。

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她直言，那些不符合實際情況的攻擊和中傷，對運動員的情緒有很大影響。「現在是互聯網時代，對我們教練員來說，如何做好隊員的心理疏導成了一個課題和難題」，她說：

之前的世界女排聯賽和這次奧運會，我們都花了很多時間去做這些運動員的心理疏導工作，給她們解壓，講道理，幫助她們擺正位置，我覺得真的是一個挺重要的課題，相當消耗教練員和運動員的精力。

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郎平說，「互聯網時代，人們獲取各種信息的方式太簡單，作為運動員，還是要堅定地做自己，不能被外界的聲音影響，動搖自己的信心，要學會承受和化解壓力」。

網絡言論 消耗運動員精力疏導心理

雖然為網上雜音對球員的影響所困擾，但是女排教練組並沒有採用收手機等傳統的管理方式來應對。

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郎平透露，在中國女排，球隊規定在訓練比賽的場合、在吃飯時和走路運動的時候不能看手機，其他時間並沒有做限制；與強制管理相比，她更希望隊員能夠靠自己的力量去抵禦外界的干擾，鍛煉自己管理自己的能力。

郎平也很感謝很多球迷在中國女排順境和逆境中對球隊始終不渝的支持。「好多排球迷給了我們特別多感動，一直支持我們。剛開始我們也沒有那麼好，也是起起伏伏的，但是球迷真的是特別支持我們」。

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責任編輯：鄧國強

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