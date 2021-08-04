▲ 【東京奧運】陳雨菲羽球摘金 獲秒贈2個住宅＋120萬現金

東京奧運羽球女單金牌戰，中國「羽壇一姐」陳雨菲對上世界球后戴資穎，在比賽前，陳雨菲的親友家人及省隊教練特地在家鄉浙江杭州的桐廬縣體育館內一起觀戰。而陳雨菲在摘金後，當地企業為表祝賀豪送房產，讓陳雨菲還沒回家，就已經獲得2間房子，另有企業贈她100萬人民幣（折合港幣120萬元）獎金。

現年23歲的陳雨菲出身浙江杭州桐廬縣，當地的特色就是有很多快遞公司，甚至有「中國快遞之鄉」的稱號。

根據《騰訊網》報道，桐廬縣政協常委、身兼「中通速遞」董事長的賴梅松一直都有在關注東奧賽事，得知桐廬縣出了有史以來第一位奧運金牌，第一時間獻上祝賀，並承諾送上一套折合約1800平方呎的住宅單位。

陳雨菲家鄉企業好豪爽

不只中通速遞，另一間叫「韻達速遞」的公司也要贈送房產，還有浙江當地的控股公司決定發100萬人民幣（折合港幣120萬元）獎金給陳雨菲。

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根據《新浪網》報道，陳雨菲1988年生於浙江，從幼稚園時就被體校選中，8歲進入浙江省隊，14歲後入選國家隊，但在國家隊集訓時因敗給省隊選手，一度被退回省隊重新努力，才得以重回國家隊出國征戰。

中國女單奧運會上曾出現過4連冠，但之後里約奧運慘敗後，以陳雨菲為代表的年輕一代即被推向台前，經過一番努力，陳雨菲先是擊敗了「從小就贏不了的對手」何冰嬌，更在2019年「質變」，拿下全英公開賽等8個冠軍，並在當年首次戰勝戴資穎。

奪金後陳雨菲接受訪問，表示她很榮幸延續了中國女單的輝煌，「我們在2016年後遇到了很多困難，今天站在領獎台上，其實就是對我們女單的肯定」。

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責任編輯：鄧國強

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