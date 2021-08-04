▲ 【東京奧運】女子沉量級拳擊 中國谷紅擊敗美國晉決賽

中國隊在東京奧運鎖定拳擊獎牌。東京奧運女子沉量級（64至69公斤）拳擊準決賽，中國運動員谷紅以點數戰勝美國對手瓊斯（Oshae Jones），晉級決賽，會與土耳其對手爭奪這面女子沉量級拳擊金牌。

32歲谷紅在周三（4日）下午，迎戰比她年輕9歲的瓊斯。2號種子谷紅是藍角選手，瓊斯是3號種子、本場比賽的紅角。谷紅雖然年紀較大，但在身高和臂展上佔有一定優勢。

▼ 點擊圖片放大 +2

第1回合，雙方互有攻防，谷紅一直憑前手拳優勢覆蓋進攻範圍，瓊斯後段一度將谷紅逼到台角，但谷紅成功突圍回到有利位置。第一回合結束，3名裁判給了谷紅10分，2名裁判給了瓊斯10分。

第2回合，瓊斯採取拼命式打法，谷紅一直被逼到台角，情況有些不利，但多次利用速度做好了防守反擊。這回合谷紅分數優勢更加明顯，有4個裁判給谷紅打了10分，瓊斯則只有1個10分。

▼ 點擊圖片放大 +2

【東京奧運】陳雨菲羽球摘金 獲秒贈2個住宅＋120萬現金

【東京奧運】丹麥安賽龍贏了諶龍 用中文感謝中國球迷被like爆（有片）

第3回合也是最後一個回合，瓊斯嘗試絕地反擊，谷紅也不再保守的防守，雙方開始對攻。比賽到最後一分鐘，雙方再次抱在一起被裁判分開，但此時勝負已定。5名裁判一致給谷紅打了10分。按每名裁判打分高低計，谷紅以4比1獲勝，打入決賽。

谷紅是第十三屆全運會女子拳擊69公斤級金牌得主，也曾在2018年獲得亞錦賽銀牌，2019年獲得亞錦賽金牌。她早前在東京奧運半準決賽中，以5比0輕鬆擊敗莫桑比克選手晉級四強。奧運拳擊項目不設銅牌戰，因此四強選手至少已經獲得銅牌。

另一場準決賽，土耳其蘇爾美內力（Busenaz Sürmeneli）以5比0打敗了印度對手，會在周六（7日）下午決賽與谷紅爭奪金牌。

【東京奧運】郎平談女排慘敗：關鍵原因是疫情封閉 朱婷手傷反有預案

【東京奧運】中國乒乓女團挺進決賽 黃曉明這樣回應沾光表妹陳夢（有片）

【東京奧運】英媒：美國媒體獎牌榜計總數「超中國」捱批

▲ （新華社圖片）

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒