【新冠疫苗】對Delta毒株有效的抗體 國藥集團有最新發現

Delta（德爾塔）毒株引起的疫情持續蔓延。國藥集團最新發現針對Delta有效的單克隆抗體，可有效阻止新冠病毒感染細胞。目前該抗體的的臨床申報工作正有序推進。A股國藥股份臨近尾盤直線拉升一度超8%。

據內媒報道，近期，國藥集團中國生物楊曉明研究員團隊最新發現針對德爾塔變異株有效的單克隆抗體，中和活性IC50高達5ng/ml。晶體結構解析數據顯示，活性最強的抗體2B11所識別的RBD表位與ACE2的結合位點高度重疊，可有效阻斷新冠病毒與細胞表面的ACE-2結合，進而阻止其感染細胞。目前該2B11抗體的臨床申報工作正有序推進，以期能盡快用於國內相關新冠疫情的防控中。

受消息帶動，國藥股份（600511.SH)臨近尾盤直線拉升一度超8%。截至收市，股價報33.23元（人民幣，下同），漲近6%，成交17.47萬手，成交額5.62億元。

截至8月3日，內地累計報告接種新冠病毒疫苗突破17億劑次。

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責任編輯：尹航

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