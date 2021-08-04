【華為風暴】孟晚舟引渡案聽證進最後階段 彭博社：獲勝機會渺茫

華為首席財務官孟晚舟引渡案最後一輪聽證會於周三（4日）開始舉行。彭博社回顧加拿大引渡案審判的歷史數據，稱孟晚舟逃過引渡的機率極低。

中方一直否定美方針對孟晚舟的指控。中國外交部發言人趙立堅早前重申，加拿大將沒有違反任何加拿大法律的孟晚舟拘押至今，公然充當美國打壓中國高科技企業和華為公司的幫兇。他續稱，加方立即停止任意拘押中國公民，讓孟晚舟早日平安回到中國。

中方指加拿大任意拘捕

據彭博社報道，在4日開始的聽證會上，孟晚舟的律師團隊將尋求說服溫哥華法官，美國從加拿大引渡孟晚舟的要求存在嚴重缺陷，她的權利被濫用，她應該被釋放。

彭博社評論說，從歷史經驗來看，這種論點很難成功。根據加拿大司法部的資料，加拿大自2008年以來收到了798宗美國引渡請求，僅有八宗被拒絕或釋放，美國撤回了40宗。

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加拿大引渡律師博廷說，「無論如何，這都會開創先河」。他處理過數百宗引渡案，但未參與此案。孟晚舟的獲勝會引入矚目，因為釋放的情況非常罕見。他說，如果失敗則將確認美國的說法，即其有權對被告、所涉犯罪地和受害人均與美國沒有關聯的案件提起訴訟。

若在美獲罪 孟晚舟或面臨30年監禁

華為創始人任正非的長女孟晚舟於2018年12月在溫哥華轉機期間被捕。2019年初，美國聯邦檢察官指控這家中國科技巨頭和孟晚舟犯有欺詐罪，稱他們就華為在伊朗的業務向滙豐控股撒了謊。次年的替代起訴書進一步擴大了指控。

報道指，如果在美國獲罪，孟晚舟可能面臨長達30年的監禁。她否認自己有不當行為。她組織了加拿大引渡案中最強大的辯護團隊之一，有十幾位律師代她出庭。孟晚舟的辯護團隊沒有回復置評請求。

按照計劃，最後一輪聽證會將持續到8月20日。不列顛哥倫比亞省最高法院副首席大法官霍姆斯（Heather Holmes）將就此案作出裁決。如果她否決引渡，孟晚舟將可自由離開加拿大。如果她支持引渡，孟晚舟可以提出上訴。

責任編輯：李冰琪

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