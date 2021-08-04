【中美角力】美二號人物訪亞太 賀錦麗越星之行被稱劍指中國

美國近日積極加強跟東南亞國家的關係，美國政府第二號人物、副總統賀錦麗（Kamala Harris）將於8月底訪問新加坡及越南，將成為拜登政府目前為止，出訪亞洲的最高級別官員。賀錦麗辦公室聲明稱，賀錦麗此行要傳達的信息是「美國回來了（America is back）」。路透社報道指，賀錦麗此行旨在爭取國際支持，以抗衡中國日益增長的影響力。

這次是賀錦麗上任後首度出訪東南亞，也將是首名訪問越南的美國副總統。她將於本月20日啟程，22日訪問新加坡，24日轉往越南，並於26日回國。

賀錦麗資深顧問兼首席發言人桑德斯（Symone Sanders）表示，賀錦麗將與政府官員、私人部門以及社會領袖會晤，談及拜登政府對印太地區自由開放的觀點，當中包括南海的貿易與安全議題，從而強化美國和兩位重要印太夥伴的關係，並拓展經濟合作。

此外，桑德斯指出，區域安全、國際間應對新冠疫情的措施、氣候變遷等議題也將納入討論。

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路透社則引述白宮高級官員消息指，賀錦麗此行目的將專注在捍衛南海的國際規則，加強美國與地區的關係，並擴大安全合作。鑒於星越兩國的地理位置、經濟規模、貿易關係，以及在南海等問題上的安全盟友定位，華府將其視作重要合作夥伴，將從多方面強化國際支持，以抗衡中國日益增長的全球影響力。

該官員說，「副總統將強調，整個南海都應允許貿易自由流通，沒有任何國家可以不尊重其他國家的權利。」他續指，「我們不希望見到任何國家主宰該地區，或是利用實力狀況損害其他國家的主權。」

新加坡總理李顯龍周二（3日），在亞斯本安全論壇(Aspen Security Forum)的線上會議表示，美國的高層級訪問「非常有價值」，因為這些訪問表明，華府明白其在該地區有實質性的利益需要保護和推進。

不過，他也對美中關係惡化表示關切，稱許多國家希望看到這種情況得到抑制，「因為美國的許多朋友與盟邦，希望能與這兩個大國保持廣泛的聯繫。」

責任編輯：易燕丹

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