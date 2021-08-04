▲ 【Delta疫情】大媽傾城！揚州婦打牌播毒鏈 擴至逾5600人逾百確診

江蘇省揚州市公安局邗江分局3日發布通報，對揚州此輪疫情1號確診病例毛姓女子（64歲）以涉嫌妨害傳染病防治罪立案偵查。通報顯示，毛女原住在南京，從南京高風險區乘大巴前往揚州的表姐家，隨後多天在棋牌室打麻將，之後因咳嗽發燒前往醫院就診後確診。官方周三（4日）通報揚州最新疫情時，顯示其引發的傳播鏈仍在擴大，全市進入戒備狀態。

揚州市衛健委副主任王勁松周三發布會上通報，8月3日揚州市新增本土新冠肺炎確診病例32例，其中2例為無症狀感染者轉為確診病例，新增無症狀感染者0例。截至目前，揚州市累計報告本土確診病例126例（其中輕型43例，普通型79例，重型2例，危重型2例），本土無症狀感染者0例。

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截至目前，揚州共有高風險地區1個，中風險地區44個。

當局通過對病例流行病學調查，在這一波疫情傳播鏈，排查出密切接觸者和次密接增至5617人，均已按照有關規定進行隔離管控。

這一波疫情的零號病人，是一名毛姓64歲婦人，從目前已公布的病例活動軌跡來看，前期多數確診病例都是與毛女及其姐姐在棋牌室打牌的老人。

揚州零號病人 繁活動於棋牌室等地

揚州市公安局邗江分局通報說，經初步調查，7月21日上午，毛女擅自離開已採取封控管理措施的南京居住地來揚州。

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毛女7月21日至27日期間，未按照邗江區新冠肺炎疫情防控指揮部發布的通告要求主動向社區報告南京旅居史，還頻繁活動於揚州市區多處人員高度密集的飯店、商店、診所、棋牌室、農貿市場等，致使新冠肺炎疫情在揚州市區擴散蔓延，造成極其嚴重後果。

揚州警方表示，毛女違反傳染病防治法的相關規定，未按防控措施要求向所在社區報告，隱瞞行程。在公安機關第一時間對其調查時，還拒絕說出來揚州之後的行程，拒絕執行縣級以上疾病預防控制機構依照傳染病防治法提出的預防、控制措施。7月29日，因涉嫌妨害傳染病防治罪，警方決定對毛女立案偵查。目前，案件正在進一步偵查之中。

責任編輯：鄧國強

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