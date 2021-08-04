▲ 【東京奧運】中國女籃7分輸賽爾維亞八強止步 23次失誤太致命

東京奧運女子籃球八強戰，中國女籃以70比77，以7分之微，敗予歐洲冠軍塞爾維亞，無緣四強，結束東京奧運之旅。中國女籃對賽爾維亞之戰，整體表現已經不錯，頭兩節均能與對手僵持，第3節更一度將比數拉開，遺憾中國女籃全場出現多達23次失誤，更在第4節崩盤，遭塞爾維亞反勝。

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中國女籃對塞爾維亞八強戰周三（4日）舉行，女籃姑娘雖然面對塞爾維亞強敵，對方排名世界第8，但平均年齡超過30歲，中國女籃的平均年齡則只有25歲，有一定體力優勢。第1節，中國女籃落後14比16，第2節雙方各入19分，大分33比35。

下半場第3節，塞爾維亞女籃體力有些跟不上，中國女籃越戰越勇，得分25比14，大分58比49反先對手取得優勢。

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可惜的是，中國女籃狀態慢熱兼失誤過多，成為整場比賽致命弱點。中國女籃前9次三分球全部不中，上下半場失誤分別多達12次及11次，而塞爾維亞全場只有13次失誤，比中國少10次。

塞爾維亞在第4節開始就以12比0領先，大分61-58反超前。中國女籃此時已經崩盤，最後更連續失手，終以12比28結束第4節，總分70比77，以7分之差遺憾結束東京奧運之旅。

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儘管如此，中國女籃在東京奧運表現已贏得掌聲。中國女籃在C組與2018年女籃世界盃亞軍澳洲隊，以及比利時、波多黎各同組，以3戰全勝戰績首名晉級8強，被寄予厚望。

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在對塞爾維亞一戰中，31歲的隊長邵婷拿下全隊最高的17分，貢獻了6個籃板、5次助攻和3記搶斷。

小組賽與澳洲一役血染賽場的王思雨，今場在防守端依舊拼命，她的右前額仍然貼著膠布。

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和邵婷一樣打過上屆奧運會的孫夢然，則在中國隊開場外線投籃9投全失的時候站了出來，一記百步穿楊為中國隊止血。

比賽結束後，22歲小將李月汝不禁落淚，隊友們紛紛過來擁抱安慰她。李月汝說：「5年來付出挺多的，一直以為可以有一個好的成績，沒想到就止步到這裏了。」「我們下一屆再來，我們還年輕。」

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責任編輯：連兆鋒