【新冠疫情】內地疫情再起 高盛料第三季GDP或降0.7個百分點

內地多個省份再現疫情，料對暑期消費帶來衝擊。投行高盛預計，疫情和各地防控措施，對中國第三季GDP增速的潛在影響大約是0.7個百分點。

高盛周三的研究報告指出，按現時的地域範圍及防控措施持續一個月，對中國第三季GDP增速的潛在影響大約0.7個百分點（年化），主要考慮到服務業活動減弱。

報告並指，盡管持續的疫情意味著該行對中國第三季度實際GDP按年增長6.2%的預測有下行風險，但目前的疫情持續時間和範圍都存在很大的不確定性，而且可能會有更有力的政策支持來抵消下行風險；加上中國7月宏觀數據將於未來兩周發布，故該行現時不會調整預測。

高盛稱，雖然中國在過去兩個月的疫苗接種速度加快，但距群體免疫還很遠。考慮到Delta變種病毒導致新冠疫情復發的風險，該行繼續預計消費活動將緩慢復甦。

今日公布的7月財新服務業PMI大幅回升至54.9，不過局部地區疫情料將對8月PMI產生負面影響。分析指，目前國民經濟恢復基礎並不穩固，經濟下行壓力依然較大，企業家信心亦需呵護。

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責任編輯：尹航

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