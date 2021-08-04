  • 28°C
香港時間 : 2021804日 (三) 17:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫情】內地疫情再起 高盛料第三季GDP或降0.7個百分點

經濟脈搏 16:28 2021/08/04

分享：

內地多個省份再現疫情，料對暑期消費帶來衝擊。投行高盛預計，疫情和各地防控措施，對中國第三季GDP增速的潛在影響大約是0.7個百分點。

高盛周三的研究報告指出，按現時的地域範圍及防控措施持續一個月，對中國第三季GDP增速的潛在影響大約0.7個百分點（年化），主要考慮到服務業活動減弱。

報告並指，盡管持續的疫情意味著該行對中國第三季度實際GDP按年增長6.2%的預測有下行風險，但目前的疫情持續時間和範圍都存在很大的不確定性，而且可能會有更有力的政策支持來抵消下行風險；加上中國7月宏觀數據將於未來兩周發布，故該行現時不會調整預測。

高盛稱，雖然中國在過去兩個月的疫苗接種速度加快，但距群體免疫還很遠。考慮到Delta變種病毒導致新冠疫情復發的風險，該行繼續預計消費活動將緩慢復甦。

今日公布的7月財新服務業PMI大幅回升至54.9，不過局部地區疫情料將對8月PMI產生負面影響。分析指，目前國民經濟恢復基礎並不穩固，經濟下行壓力依然較大，企業家信心亦需呵護。

【Delta疫情】大媽傾城！揚州婦打牌播毒鏈 擴至逾5600人逾百確診

【新冠疫苗】對Delta毒株有效的抗體 國藥集團有最新發現

【Delta疫情】新一波疫情內地暑假旅遊旺季10天即停　料生意跌七成

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

 

PMI GDP 經濟 壓力 疫情 疫苗

下一篇文章

【Delta疫情】新一波疫情內地暑假旅遊旺季10天即停　料生意跌七成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版