▲ 【Delta疫情】極罕手段嚴防Delta！內地突加辣 幾近切斷中外人員往來

Delta變種病毒引發的中國新一波新冠疫情，仍在蔓延擴散，本土個案再創逾半年高。內地部門周三（4日）公布嚴限跨境人流措施，除暫停向公民審批非緊急出入境簽證外，更「加辣」向海陸空口岸拉閘，包括陸路口岸「客停貨通」、國際船舶人員不登陸、機場實施「境外航班實施專區查驗」。

國家移民管理局邊防檢查管理司司長劉海濤周三表示，當前境外疫情的反彈非常明顯，「外防輸入」面臨著嚴峻形勢，國家移民管理局密切關注全球疫情的走勢，強化口岸邊境的出入境管理，嚴防疫情的輸入。

國家移民管理局通報實施一系列嚴限中外人員出入境限制，其中重申日前公布，即起嚴格限制非緊急、非必要的人員跨境流動，從嚴審批簽發公民出入境通行證件。

該局上周五（7月30日）曾明確表示，因防疫需要，暫停辦理非緊急的出境簽證安排。

海陸空立體客運管制

劉海濤周三加碼宣布多項海陸空口岸管制措施：

空港口岸：對境外航班實施專區查驗，嚴格入境人員出入境的檢查，嚴密進出口岸管理區人員的查驗管理。

海港口岸：嚴格國際航行船舶及人員的管理措施，實施非必要不登陸、不登輪、不搭靠的管理措施。

陸地口岸：嚴格執行「客停貨通」的政策，實行嚴格的出入境管理和防疫管理措施，在邊境一線保持最高等級的防控，嚴密巡查防控，嚴把邊境國門。

根據國家移民管理局通報的措施理解，即外國人仍可通過空港口岸、經嚴密檢疫入境外，陸路及海路國際客運幾乎接近停擺。而中國公民基本不獲發非緊急出入境簽證，中外跨境人員流動將大為減少。

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劉海濤又表示，將嚴厲打擊跨境違法犯罪活動，深入開展打擊妨害國（邊）境管理犯罪專項鬥爭，嚴查嚴打組織偷私渡違法犯罪活動，嚴懲偷渡引帶人員，堅決防止疫情由非法入境人員輸入境內。

停向公民發非緊急簽證

而國務院聯防聯控機制發佈會上，交通運輸部運輸司副司長李華強則指出，為防疫情傳入，國際道路貨物運輸車輛駕駛員、登臨船舶航行作業人員、引航員、進口冷鏈貨物裝卸人員等一線崗位工作者，要集中住宿

，避免其於家人和社區人員接觸。

新冠肺炎Delta變種病毒疫情進一步燃燒，內地周二（3日）新增本土確診病例飆至71宗，再創逾半年新高，其中江蘇及湖南外，湖北疫情亦在惡化中。湖北個案已證實由Delta引發，與江蘇高度同源，當地政府已宣進入「戰時狀態」。

責任編輯：鄧國強

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