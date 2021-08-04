▲ 【東京奧運】不只上太空 中國航天「黑科技」 助國家泳將奪金

中國游泳代表團在本屆東京奧運取得3金2銀1銅共6面獎牌，屬奧運征戰史第三好的成績。佳績背後，除了運動員的不懈努力，原來還有中國航天「黑科技（意即超乎想像的科技，源自日本動漫）」的助力。將航天技術用於游泳項目，還真對應上「上可摘星，下可入海」一說。但當中暗藏什麼關係？又如何協助運動員提高並突破成績呢？

中國航天電子研究院近日透露，早在2019年12月，國家體育總局便向中國航天科技集團公司第九研究院（簡稱航天九院）發出項目需求，希望利用先進航天技術研發出精密測量產品，幫助游泳運動員加強訓練科學性，提高競賽成績。

天上飛的慣性技術 嫁接到入水游的項目

在游泳項目上，由於傳統的影像記錄等方法，不能定量獲取運動員全部運動信息，尤其是無法對關節間轉動等微小的變化作出有效辨識。而在高手對決中，這些微小動作往往就是決定成敗的關鍵。

在收到國家隊提出的需求後，航天九院13所時代光電公司的運動測量團隊開始研發運動測量產品，包括慣導分系統、定位與測速分系統、視頻採集分系統、數據綜合分析系統四部分，能分別測量運動員姿態測、位置與速度；拍攝運動視頻；集成解算數據和驅動三維模型。

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其中，慣導分系統就將應用於天上飛的慣性技術，成功嫁接在游泳訓練中。利用該系統得到運動員每一秒的姿態、呼吸情況，以及在泳池中每一次往返的劃頻、劃幅、劃次、轉身時間等多項技術參數，精細量化評估每個動作。

今年上半年，在中國游泳隊緊鑼密鼓備戰東京奧運會期間，運動測量團隊攜帶自研運動測量產品，配合泳隊開展運動員風洞試驗，其中本屆奧運獎牌得主張雨霏和楊浚瑄也有參與試驗。

該試驗模擬游泳過程中所受流場，開展典型游泳速度下不同技術動作姿態和阻力的測試，探明典型游泳速度下，運動員不同姿態所受阻力的規律，為教練團隊確定訓練方案、改善運動員身體流線型、優化技術動作提供科學依據。

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事實上，幫助中國奧運代表團奪冠的航天技術還不只一項，賽艇項目中也有一項航天「黑科技」——風洞。

航天科技助力2022北京冬奧

據中國航天氣動院介紹，2019 年針對四人賽艇風洞試驗項目的要求，航天11院的低速風洞實驗室，成功開發三維力測量平台。通過風洞試驗研究運動員抓水、驅動、出水、回槳等不同動作姿態的氣動力大小，以及四名運動員不同編隊組合對氣動阻力的影響，助力奧運訓練和比賽，提高運動員競技成績。

中國隊在28日獲得賽艇女子四人雙槳冠，陳雲霞/張靈/呂揚/崔曉桐組合也得益於此。

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此外，為備戰2022北京冬季奧運會提供科技助力，航天11院利用在航天領域多年累積的設計與風洞測試方面的專業知識和科研成果，將航天空氣動力設計與測試技術應用於多項奧運比賽項目，有針對性地自主開發出多套國內領先的高精度測試平台，解決各類奧運裝備不同測試需求的難題。

去年10月25日，由航天11院承建的國內首座體育綜合訓練風洞正式啟用。風洞由二七廠柴油機試驗站改造而成，除了在流場品質、測試精度等方面優於已知的國外類似風洞，更是一個「訓練+科研」雙功能風洞，不僅能進行模擬訓練，還能精確測量各種試驗數據用於研究，提升訓練質效。

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責任編輯：易燕丹

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