建議給個機會吳亦凡代言 內地車企高管被炒魷

加拿大籍藝人吳亦凡，涉嫌強姦罪被北京警方刑拘後，關於他的話題繼續發酵。有內地車企員工，因在微信群建議給個機會吳亦凡、請他做代言人，遭到開除。

涉事的哪吒汽車昨晚在微博發表聲明，稱當晚在在品牌工作群討論時，哪吒汽車個別人員相關言論嚴重挑戰社會價值觀，帶來極其惡劣影響，違背公司原則和宗旨，決定立刻開除市場負責人彭鋼，群裡所有發表不當言論的人員同時開除，並就事件向社會致歉。

倡給機會重新做人 「回頭大不了官方道歉開除」

網傳截圖顯示，在一個名為「【哪吒】品牌中心管理群」的14人微信群（見圖）內，一位暱稱為「彭鋼」的成員提議，「是不是要給吳亦凡一個機會，官宣請他做代言人... ...壞人也需要機會，你們覺得了？」之後又補充稱，「哪吒精神就是給所有人重新做人的機會」。

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下方有成員回以讚好符號，彭鋼還稱，「這事五分鐘出圈，其實可以試試，大不了，回頭官方道歉開除相關人員」。昨晚深夜，哪吒汽車隨即發布開除聲明。

哪吒汽車的投資方360公司也隨即轉發該聲明，表示堅決反對為博眼球而利用負面娛樂事件、沒有底線的惡意炒作，批評這種惡意炒作行為，嚴重違反360堅持的價值觀，也嚴重損害了哪吒的品牌聲譽，對此堅決要求開除該市場團隊及負責人。

網民質疑事件屬「自導自演」

據內地虎嗅網，從哪吒汽車高管層處了解到，涉事的幾人確已離職。不過，仍有很多網民質疑事件是「自導自演」。因為，事後哪吒汽車修改了微博、微信公眾號上的公告內容，彭鋼的職位表述從「公司特別顧問」改成「市場負責人」。還有網民質疑，「跟群裡說的一致，先出圈，再製造熱點，最後在道歉和開除相關人員」。而事實上，惟近年車企競爭加劇，低俗營銷屢見不鮮。

虎嗅網引述天眼查App，哪吒汽車關聯公司合眾新能源汽車有限公司成立於2014年10月，法定代表人為方運舟，註冊資本約16.72億人民幣。該公司已有多輪融資信息，過往投資方包括奇虎360等。該網指出，哪吒汽車原本是一間老實賣車的新造車企業，上月交付量首次突破6000架，達到6011架，並連續6個月交付量創紀錄，已躋身造車新勢力前五。

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責任編輯：林佩怡

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