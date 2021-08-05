▲ 【東京奧運】中國田徑再有驚喜！殺入女子4x100決賽

中國田徑運動員在東京奧運再次有驚喜發揮。繼男子100米後，女子4x100接力賽，中國隊梁小靜、葛曼棋、黃瑰芬、韋永麗4員女將，在預賽小組以42秒82成績，第3名成績出線。東京奧運女子4x100接力賽只有預賽和決賽，出線隊伍會直接進軍周五（6日）決賽。

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東京奧運女子4x100接力賽預賽周四（5日）上午舉行，中國隊在第2組預賽亮相。4棒分別由梁小靜、葛曼棋、黃瑰芬、韋永麗擔旗。

比賽開始，梁小靜第一棒啟動迅速，反應時間0.137秒，8隊之中第2快，而且交棒順利。二棒葛曼棋直道感覺不錯，也順利交接給黃瑰芬。

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第三棒黃瑰芬彎道處理妥當，最後交接給韋永麗，中國隊這3次交接都非常流暢。

韋永麗接棒時，中國隊穩佔第三。中國隊終以42秒82成績衝線，僅次德國隊42秒正及瑞士隊42秒05，小組排名小組第三，順利進入決賽。瑞士隊這次也刷新了全國紀錄。

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今次中國隊派這個陣容，和奔赴東京前參加的最後一場熱身賽，「韻味杭州」2021年田徑邀請賽一樣。當時中國隊預賽和決賽兩棒發揮正常，跑出了43秒20。中國隊本賽季最佳成績是42秒80，而當時由李玉婷替換了韋永麗。

東京奧運另一場女子4x100接力預賽，英國隊41秒55排名第一，創造全國紀錄；美國隊41秒90第二，牙買加隊42秒15第三以「大Q」晉級決賽。

同屬第1組的法國隊和荷蘭隊則爭取到2個「小q」，進佔中國時間周五晚上9時30分決賽最後兩個席位。

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責任編輯：連兆鋒