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【東京奧運】蘇炳添率中國男子隊揚威 小組首名入4x100決賽

社會熱點 11:25 2021/08/05

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【東京奧運】蘇炳添率中國男子隊揚威 小組首名入4x100決賽

東京奧運田徑，中國隊驚喜浪接浪。亞洲第一百米飛人蘇炳添率領中國男子隊，在男子4x100米接力賽跑出37秒92，以小組首名成績出線，晉級決賽，有望爭奪獎牌。較早前，中國女子4x100接力組合同樣跑出好成績，殺入決賽。

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東京奧運周四（5日）上午舉行男子4x100米接力賽預賽，中國隊於第2場預賽在第4線出戰，湯星強第一棒，謝震業第二棒、蘇炳添第三棒，吳智強第四棒。

第一棒湯星強反應時間為0.152秒，在小組8隊中只排第六，但四人交棒流暢並發揮出色，最後一棒吳智強衝線時，與加拿大隊幾乎並列第一名。

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最後打出成績，中國隊跑出37秒916，以0.002秒之差，力壓加拿大隊的37秒918，獲得小組第一名。中加兩隊這個成績是本賽季最佳表現。意大利隊也打破國家紀錄，以37秒95第3名出線。

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中國隊快意大利隊0.002秒！

【東京奧運】蘇炳添成「地球跑最快教授」 他論文原來寫這事

【東京奧運】中國田徑再有驚喜！殺入女子4x100決賽

第1場預賽，牙買加隊以37秒82第一，第二英國隊38秒02，第三東道主日本隊38秒16晉級。決賽最後兩個席位，由第2組的德國隊和加納隊獲得。決賽會在中國時間周五（6日）晚上9時50分舉行。

中國隊兩組整體成績第二晉級決賽

中國男子4x100接力隊在2016年里約奧運也曾闖入決賽。蘇炳添當時與湯星強、謝震業、張培萌在預賽跑出37秒82，打破亞洲紀錄晉級，並在決賽以37秒90獲第四名，與獎牌擦身而過。

對於本次東京奧運，蘇炳添早前在全國田徑冠軍賽上已表露了決心：「接力的目標一直沒有變，希望能夠拿到前三名，保前八是我們的最底線。」

蘇炳添在東京奧運已創造歷史，成為首位殺入奧運百米飛人決賽的中國和亞洲裔人，並跑出第六名。

周四較早前，東京奧運女子4×100米力預賽，中國隊梁小靜、葛曼棋、黃瑰芬、韋永麗獲得小組第三，直接晉級決賽。

【東京奧運】不只上太空 中國航天「黑科技」 助國家泳將奪金

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【東京奧運】中國飛人蘇炳添3個神秘動作 3個都有意思

（新華社圖片）

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責任編輯：連兆鋒

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