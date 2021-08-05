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【中美角力】拜登政府首次對台軍售 外交部稱中方將據形勢反制（第二版）

國情動向 12:10 2021/08/05

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拜登政府首次對台軍售 涉40門M109A6自走砲

中美關係日益緊張之際，台灣軍方今日（5日）宣佈，美國國務院在當地時間4日宣布，已核准向台灣出售40門M109A6帕拉丁（Paladin）型自走砲等項目，涉及金額約7.5億美元；該軍售案已通知美國國會。這次是拜登政府上任以來，首次對台軍售。

（文末新增外交部回應）

在北京，外交部發言人回應稱，中方將根據形勢發展堅決採取正當、必要反制措施。大陸國務委員兼外長王毅與美國美國常務副國務卿舍曼（Wendy Sherman）會晤時，也明確中方三條底線，當中包括美國不得侵犯中國國家主權，更不能破壞中國領土完整。大陸國防部發言人譚克非早前也表明，堅決反對任何國家對台出售武器及與台發展任何形式的軍事聯繫。

美國國防安全合作署（DSCA）發布新聞稿表示，國務院已經批准一項對台軍售，當中包括40門M109A6自走砲、20輛M992A2系列野戰砲兵彈藥補給車、一套先進野戰砲兵戰術數據系統（AFATDS）等，總金額約7.5億美元（約58.5億港元）。

新聞稿指出，M109A6自走砲將有助台灣砲兵部隊現代化，並強化台灣因應當前與未來區域威脅能力；有助台灣軍事能力升級，同時進一步增強與美國及其他盟友的軍事互操作性。

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DSCA稱，這項軍售案是基於「台灣關係法」，將使台灣軍隊持續現代化並保持可靠的防禦能力，符合美國國家、經濟與安全利益；另有助提升台灣安全，維持區域政治穩定、軍事平衡與經濟進步。

路透社報道稱，美國前總統特朗普在任內，已對台出售包括「野戰資訊通信系統」等多項軍事設備；而M109A6自走砲，則是台灣向美爭取諸多軍售案之一。

拜登政府這次首度售台M109A6自走砲，美台商會表示，台灣現有的是舊款的Ｍ109A2和A5，A6將可提高裝甲軍力，減少設置和開火所需的時間，歡迎這項軍售案。

北京：將根據形勢採取必要反制

在北京，外交部發言人回應稱，台灣是中國領土不可分割的一部分。美國向台灣出售武器，干涉中國內政，損害中國主權和安全利益，違背國際法和國際關系基本準則，更違反一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是「八·一七」公報規定，向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號，嚴重損害中美關係和台海和平穩定。中方對此堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

中方敦促美方重信守諾，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止售台武器和美台軍事聯繫，立即撤銷有關對台軍售計劃，以免進一步損害中美關係和台海和平穩定。中方將根據形勢發展堅決採取正當、必要反制措施。

上月底，王毅與舍曼會晤時也曾表明，美國不得侵犯中國國家主權，更不能破壞中國領土完整。王毅表示，「兩岸雖尚未統一，但大陸和台灣同屬一個中國、台灣是中國領土一部分這一基本事實從來沒有改變，也不會改變。如果『台獨』膽敢挑釁，中國有權利採取任何需要的手段予以制止。我們奉勸美方在台灣問題上務必恪守承諾，務必慎重行事。」

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而針對美方一再向台灣地區出售武器，大譚克非曾明確表示，台灣問題屬中國內政，堅決反對任何國家對台出售武器及與台發展任何形式的軍事聯繫。美售台武器嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，向「台獨」分裂勢力釋放了嚴重錯誤信號。民進黨勾結迎合外部勢力，甚至幻想「以武謀獨」，此等挾洋自重、分裂國家的企圖和行徑都註定必定失敗。中國人民解放軍將采取一切必要措施，堅決挫敗任何「台獨」分裂圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整。

M109A6自走砲小檔案

車長：9.1米
車寬：3.1米
車高：3.3米
戰鬥重量：29.4公噸
動力：440匹馬力8V71T渦輪增壓柴油引擎
極速：時速56公里
續航力：289公里
車組員：4員（車長、炮長、砲手及駕駛）
武裝：155毫米39倍徑M284榴彈砲、12.7毫米機槍
射程系統：數位化射控系統（PDFCS）
射程：22公里（普通榴彈）、30公里（彈底噴氣助推榴彈），最大57公里（神劍精準導引砲彈）
載彈量：39發榴彈

責任編輯：易燕丹

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