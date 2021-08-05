傳吳亦凡供出「同夥」 范冰冰等四名藝人報警

一組群聊記錄8月3日晚在豆瓣、微博、微信等中國社交平台瘋傳，稱藝人吳亦凡被刑拘後供出多位娛樂圈藝人，並提及「產業鏈」、「同夥」等內容，號稱有「400個G的視頻資料」。有四名藝人針對網絡所傳內容陸續報警。

據觀察者網報道，聊天記錄中提到的包貝爾、范冰冰、井柏然、何炅本人及工作室在3日深夜至4日晚就網絡所傳內容陸續報警。

▲ 范冰冰被牽扯後，心情難以平復，發佈做公益照片

▲ 何炅微博截圖

▲ 井柏然微博截圖

▲ 范冰冰粉絲官微截圖

井柏然工作室3日深夜發微博表示，工作室已經注意到了這份關於井柏然的“惡性造謠的聊天記錄”。在與律師取得聯繫後，工作室報警，並陪同井柏然于22時41分抵達派出所。該聲明的定位為派出所。

隨後，范冰冰後援會的微博「范冰冰吧」也發文針對聊天記錄所涉及的內容作出澄清表示，范冰冰十年來所做的公益項目幫助了很多小朋友，看到這樣的造謠內容，實在「難以平復心情」。

據新浪娛樂報導，范冰冰工作人員透露，范冰冰方已經取證並報警。

4日上午，聊天記錄相關內容已被陸續刪除。

包貝爾工作室4日下午也發佈微博，表示工作室已與律師進行溝通，並做報警處理。傍晚，何炅工作室也發佈微博，並上傳「接報案回執」作為報案的證明。回執顯示，何炅工作室所報案情為「何炅被誹謗」。

林俊傑、潘瑋柏被影射是「吳亦凡同夥」 兩人相繼發律師聲明

建議給個機會吳亦凡代言 內地車企高管被炒魷

吳亦凡風波沸騰之際 新聞聯播談整治不良粉絲文化

責任編輯：李冰琪

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁