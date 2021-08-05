▲ 【東京奧運】男子三級跳中國朱亞明奪銀 美國梗頸四

東京奧運中國田徑獎牌有進賬。男子三級跳遠決賽，中國選手朱亞明跳出17.57米，打破個人最佳紀錄，獲得三級跳銀牌，並寫下中國歷來最好三級跳成績。這是繼鞏立姣奪得女子鏈球金牌後，中國隊在東京奧運的第2面田徑獎牌。三級跳金牌和銅牌分別由葡萄牙，以及西非布基立法索選手獲得。美國選手在三級跳以些微差距排第四，錯失獎牌。

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男子三級跳遠決賽周四（5日）上午舉行，朱亞明第1跳已非常不錯，有16.63米，超過了兩位意大利選手，排在美國名將克拉耶（Will Claye）之後。葡萄牙名將皮查爾多（Pedro Pichardo）之後跳出17.61米排名第一，其他選手亦將朱亞明擠出前三。

第2跳，朱亞明表現出色，跳出17.41米個人最佳成績，但他之後兩跳都未能更遠。美國克拉耶第3跳成績最好，跳出17.44米。

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葡萄牙皮查爾多在第3跳跳出奠定勝局一跳，以17.98米打破全國紀錄排在第一。布基納法索選手贊戈（Hugues Fabrice Zango）也跳出了17.47米排在第2位。

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朱亞明在第5跳迎來突破，跳出17.57米，再一次刷新個人最好成績，衝上了第2名。布基納法索贊戈跌落第3。

一眾選手在第6跳最後一跳也未有更好成績，比賽就此結束，朱亞明鎖定銀牌。另一中國選手方耀慶以17.01米排第8名。美國克拉耶則獲第4名。

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責任編輯：連兆鋒