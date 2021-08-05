【東京奧運】蘇炳添愛情長跑曝光 青梅竹馬妻是大美人（多圖）

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傳吳亦凡供出「同夥」 范冰冰等四名藝人報警
東京奧運男子100米跑決賽在剛過去的周日登場，中國選手蘇炳添以首名殺入決賽、成為史上晉級奧運同一項目決賽的首名中國人；儘管他最終未能奪得獎牌，但雖敗猶榮。蘇炳添在田徑跑道上創造神話，他的愛情路亦屬「人生勝利組」，他與妻子青梅竹馬、已一起走過人生超過20年。
現年31歲的蘇炳添生於廣東中山市古鎮鎮古一村，與妻子林艷芳早在小學已認識，也一同讀過同一所中學，算起來兩人已相識逾兩個十年。
林艷芳早前接受電視台訪問時，便憶述他與蘇炳添兩小無猜的往事。她記得初中一年級時，他們一班同學完成了軍事訓練活動後，全部人都曬成黑炭；但形容「添仔」一笑，兩排白牙像夏日煙火。
蘇炳添與林艷芳識於微時
林艷芳也記得「添仔」當年個子不高，愛拖作業，天天要催他交功課。「他啊，從來都不是走回教室的，都是跳進座位」。
當然，當年仍是初生的蘇炳添與林艷芳仍未「過電」，直至「添仔」轉進了體校，後來又選入了省隊，兩人分隔兩地後才發展戀情。
林艷芳記得，當年電話費不便宜，兩人便靠書信往還。也就在此時，蘇炳添的跑步潛能漸被發掘。
2006年12月，蘇炳添因為比賽成績優異被招進廣東省田徑隊進行高級別的訓練。在省隊的系統訓練下，蘇炳添的水平進一步提高。
兩人聚少離多 但最終開花結果
此時，他雖未成年，但已經參加了成人組的比賽：在全國城市運動會上，他獲得了100米第五名的好成績，在2008年的全國室內田徑錦標賽上，蘇炳添就以100米10秒47的成績奪冠。
截至2008年的短短5年，蘇炳添幾乎橫掃國內錦標賽，人們都叫他「阿添」。
但原來蘇炳添與林艷芳當年仍處於「地下情」，蘇炳添一直未曝光戀情，每當記者問他喜歡什麼樣子的女孩時，他就笑著回答：
長頭髮、臉有點肉、要孝順、要勤奮，會做一手好菜.....
事後公眾才發現，這些特點加在一起，不就是林艷芳？，兩人雖然聚少離多，但最終開花結果。
蘇炳添2016年，好不容易等到一個假期，本應和林艷芳二人世界，卻偏偏要叫上幾個朋友去自駕游。從中山一路開到汕頭，看南澳島浪花如雪美景。
蘇炳添2016在南澳島向女友求婚
但就在這一次，蘇炳添向林艷芳在南澳島求婚，朋友為他們拍下這一刻。據說，在此之前，「阿添」排練了好幾晚求婚誓詞，但話到嘴邊，大腦空白，最後只剩下一句「可不可以...嫁給我？」
兩人就此結婚，2018年他們誕下孩子，今年已是3歲。
而蘇炳添的成功不只能跑，也能文，他畢業於廣州暨南大學經濟學院國際經濟與貿易碩士專業，現時是該校的體育系副教授。
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責任編輯：鄧國強
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