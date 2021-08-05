王毅嚴斥美日干涉中國內政：來一次 我們就堅決批駁一次

國務委員兼外長王毅在東亞峰會外長會上，嚴厲駁斥美國、日本等個別國家提出有關新疆和香港問題，以人權為由對中國進行攻擊。

王毅周三（4日）以視像形式出席第11屆東亞峰會外長會，圍繞東亞合作發言後，他要求二次發言，嚴厲駁斥美國等個別國家利用東亞峰會這個多邊平台，對中國的內部事務進行攻擊抹黑。這些陳詞濫調本不值一駁，東盟各國亦沒有附和，但出於對等原則，中方有權利予以駁斥。

王毅說，新疆、香港事務都屬中國內政，美日等國對中國的內部事務指手畫腳、造謠抹黑，嚴重違反國際關係基本准則，嚴重破壞國家主權平等原則。對於這種惡劣行徑，王毅表示，「你們來一次，我們就堅決批駁一次。」

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王毅指出，這些年來，新疆維吾爾族人口、人均壽命倍增，居民收入年年增長，教育水平越來越高，駁斥何來「種族滅絕」；反指美國當年對印第安人大肆屠殺，才是真正的種族滅絕。美國到處發動戰爭，致使大量無辜平民傷亡才是真正的反人類罪。

王毅續指，中國新疆維吾爾自治區政府本著公開透明態度，多次用事實和數據駁斥各種謊言，新疆少數民族群眾包括維吾爾族兄弟，紛紛站出來用親身經歷反擊各種虛假信息。美國對此卻視而不見、充耳不聞。美方表現出來的這種偏執，是典型的西方式傲慢和無理。

此外，王毅也表示，《港區國安法》的制定以及選舉制度的改革，恢復了香港的穩定，完善了香港的法治，確保香港居民以及所有在港各國人士的正當合法權益，使「一國兩制」得以行穩致遠。他指有70%的香港民眾對當前局勢感到滿意，質疑美國要表達的所謂關切，是否想讓香港重回混亂動蕩？是否想讓「港獨」勢力再次上街嗎？他明確地告訴這些國家，可以死了這條心，因不可能再等到那一天了。

▲ 王毅以視像形式出席第11屆東亞峰會外長會

責任編輯：易燕丹

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