▲ 【東京奧運】被日本選手擊致頭破血流 中國拳手公開批裁判不公

出戰東京奧運會的中國拳擊選手胡建關，日前在十六強賽對戰日本選手田中亮明時，遭對方疑似犯規頭撞和肘擊導頭破血流，最終落敗。賽果在內地引發熱議，胡建關其後亦在社交媒體控訴，自己的遭遇源於日本東道主的不公待遇。

胡建關在微博評論今戰結果稱，「公平只為東道主服務的，我只不過是一個犧牲品。東京奧運期間我克服各種傷病和艱辛，換來只是這種結局！心有不甘，又很無奈，希望這種事情以後不會再發生了。 中國拳擊加油。」

事緣於7月31日，在東京奧運會男子拳擊16強決賽時，作為日本選手的田中亮，在第一回合時出現頭撞和肘擊的動作，導致胡建關眉弓、額頭以及耳朵被撞破，血流如注。

法國拳手選手同一行為 被取消資格

但對於田中亮的多次被指違規動作，現場裁判卻未做出任何警告和判罰。

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最終胡建關在多處受傷的情況下，比賽視線受阻、因而被現場醫務宣佈終止比賽，根據規則裁判進行實時打分，胡建關1-3敗給日本選手。

根據現場直播，胡建關賽後未有與日本選手握手，走下擂台離場。

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而在8月1日時，他已曾在社交媒體發文，表達不滿裁判：

帶著遺憾離開東京奧運的賽場，輸得心有不甘，也很無奈，對於過程和對手以及裁判的判罰我表示不滿，我可以輸但輸的有點無奈。

外界關注的是，就在8月3日，法國拳手在比賽中，因為用頭撞開了對手的眉弓，被裁判直接取消了比賽資格。

田中亮明被打到坐輪椅 仍成功晉級

而至東京奧運會男子蠅量級（48-52公斤）8強決賽時，同樣是田中亮明，在對上哥倫比亞名將馬丁內茲（Yuberjen Herney Martinez Rivas）時臉被揍得變形，賽後要坐輪椅離開；但意外地，他勝出此戰，尤其是第3回合中，5名裁判全都給10分，讓他最終以4比1勝出，晉級4強，確保為日本拳擊隊拿到1面銅牌。外界質疑這是否「主場之利」。

同時重溫胡建關7月26日與格魯吉亞選手對戰：

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責任編輯：鄧國強

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