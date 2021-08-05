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【Delta疫情】鄭州雨災後爆疫情 首輪核酸篩出上百病例

社會熱點 15:23 2021/08/05

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鄭州雨災後爆疫情 首輪核酸篩出上百病例

河南鄭州遭遇洪澇災害後，再面臨新冠疫情挑戰。市內近日爆發新一波本土疫情，且涉及傳染力強的Delta變異病毒株。為嚴防疫情擴散，當地立即採取核酸檢測等措施。據官方通報，鄭州市已完成第一輪全員核酸檢測，篩查出確診病例及無症狀感染者99人。

鄭州市新冠肺炎聯合指揮部在昨日（4日）晚間新聞發佈會通報，截至當日下午4時，第一輪全員核酸檢測採樣人數1118萬人，已全部完成檢測任務。除初期單採單檢排查出2名感染者外，已篩查出確診病例及無症狀感染者99人。

出現首宗病例的二七區，也於周二（3日）展開第二輪全員核酸檢測，截至4日下午6時，共採樣88.5萬人，已檢測68.7萬人，結果均為陰性。

鄭州市人民政府副秘書長李慧芳在會上通報指，鄭州這波疫情自7月30日發現首宗無症狀感染者以來，截至4日下午6時，已累計報告101人感染新冠病毒，其中確診病例16例（管城區1人、二七區15人；輕型13人、普通型3人），無症狀感染者85宗。

【新冠疫情】武漢重回「抗疫戰爭」 全民1351萬人核酸檢測

【新冠疫情】多城確診者染Delta 景區關閉限流 恐衝擊暑期消費

上月21日，國家主席習近平對河南救災作出批示時，曾提到要防止「大災之後有大疫」。但鄭州災後爆發本土疫情，且涉及Delta變異株。出現新冠病例的鄭州市第六人民醫院屬北京分流國際航班的12個第一入境點之一，也是市內境外入境人員定點收治醫院。感染人員大多發生在內部，呈局部散播狀態。

鄭州市衛健委主任付桂榮、鄭州市第六人民醫院黨委書記馬淑煥，在疫情爆發後遭到免職。

鄭州今日（5日）新增10個區域為疫情中風險地區，需封閉管理限制流動，實行「只進不出、足不出院、嚴禁聚集」的管理措施。

其他防疫規例亦將進一步收緊，全市今日上午9時開始第二輪核酸檢測，預計6月17日下午5時完成採樣工作；鄭州大學發通知，已放假離校學生，未經學校允許，嚴禁私自提前返校；暑期師生返校具體時間和要求，以學校通知為準，原則上不提前返校。

另外，國家衛健委通報，昨日（4日）新增85宗新冠肺炎確診病例，本土病例佔62宗，其中江蘇通報40宗為最多，湖南9宗，北京、山東、河南及雲南各3宗，湖北1宗；另有境外輸入病例23宗。

責任編輯：易燕丹

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