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林毅夫提三大理由 美30年後會對中國「心悅誠服」

經濟脈搏 15:55 2021/08/05

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林毅夫提三大理由 美30年後會對中國「心悅誠服」

北京大學國際發展研究院名譽院長林毅夫近日發表新書，他在接受媒體採訪時表示，2050年即約30年後左右，中國東部沿海地區的人均GDP水平將跟美國一樣，產業技術水平沒有了差距，美國對中國「卡脖子」的空間就沒有了，「到那時，美國大概就會心悅誠服」。

林毅夫近期出版新著作《論中國經濟：挑戰、底氣與後勁》，北京大學國家發展研究院微信公眾號4日發布出版社與環球人物雜誌對林毅夫的聯合專訪。

在專訪中，林毅夫維持其一貫看好中國經濟表現的論點。 他表示，按購買力平價計算，中國的GDP到2014年已超過美國。按市場匯率計算，國際上一般共識是，中國經濟規模會在2030年超越美國。但由於這次新冠疫情，英國一家研究機構預測，可能讓中國提前兩年超過美國。

美2000年的GDP佔全世界21.9%　現僅16%

林毅夫指出，1900年，八國聯軍的成員（英國、美國、法國、德國、意大利、俄國、日本、奧匈帝國）是當時世界上八個最強的工業化國家，按購買力平價計算，八國GDP加起來佔全世界的50.4%。

林毅夫：美再無力卡脖子 中美關係2050或緩和

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2000年時，八國集團（G8，美國、英國、德國、法國、意大利、俄羅斯、日本、加拿大）當中只換了一個國家，即加拿大取代奧匈帝國。這一年，G8的GDP加起來佔全世界的47%。

林毅夫表示，也就是說，這100年裡，發展中國家做了那麼多努力，只不過讓世界上八個最大、最強的工業化國家在全世界經濟中的比重下降3.4%，但發展中國家的人口增長快於發達國家，因此人均GDP差距反而擴大了。

他指出，中共中央總書記習近平2018年召開中共中央外事工作會議時提出「百年未有之大變局」這一看法，最主要原因就是，2018年G8的GDP之和佔全世界比例降低到34.7%，失掉了主導世界的力量。

中國東部人均GDP追美  美失「卡脖子」空間

林毅夫認為，在這樣的世界格局變化中，最感到失落的無疑是美國。美國在2000年的GDP佔全世界21.9%，現在大概只佔16%。中國的影響力逐漸提高，美國的影響力相對衰落。

【兩會2021】林毅夫：「卡脖子」只會加速中國進步

林毅夫：中國擁3大優勢 2030年前有8%經濟增長潛力

林毅夫指出，只要中國抓住有利發展條件，把自身發展起來。按「十九大」提出的設想，到2050年把中國建設成「社會主義現代化強國」。屆時，中國人均GDP就可以達到美國的50%，總體經濟規模就是美國的兩倍。

他預期，2050年左右，中國東部沿海地區人均GDP就會跟美國一樣，產業和技術水平和美國相比也沒有了差距，美國對中國「卡脖子」的空間就沒有了。與此同時，中國還有中西部10億人口，差不多是美國的3倍，但人均GDP只有美國的三分之一，仍有快速發展潛力。

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林毅夫說，「到那時，美國大概就會心悅誠服」。主要原因有三點：

一、美國沒有可以「卡脖子」的優勢了，現在的一些優勢到時都會被中國追趕上；

二、中國的經濟規模已是美國的兩倍，「再怎麼吵、怎麼鬧，也改變不了這個事實」；

三、中國還可以比美國發展得更快。原因是當中國東部經濟水平，已經和美國持平的情況下，中國還有中西部10億人口、差不多是美國的3倍，人均GDP仍是美國1/3，反映仍有快速發展的潛力。

他形容，到時中國是全世界最大的經濟體，也是最大的市場，每年全世界的增長主要在中國。美國要想發展得好，自然不能忽視中國市場。

林毅夫：中國GDP十年後超美  美國技術霸權2050年消失  

林毅夫：「卡脖子」只會加速中國進步

林毅夫表示，其實這種轉變是有歷史經驗的。例如在八國聯軍和G8中唯一的亞洲國家：日本，在整個20世紀都是亞洲經濟的領頭羊。但2010年中國經濟規模超過日本，現在中國經濟規模更是日本的2.8倍，「她再不高興也改變不了事實」。

責任編輯：鄧國強

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