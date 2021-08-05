孟晚舟庭審最後階段 辯方指美提供資料失實

加拿大當地時間8月4日，華為首席財務官孟晚舟引渡案在加拿大不列顛哥倫比亞省高等法院再次開庭。華為加拿大發給媒體的一份聲明披露美方提供的證據失實。

據環球網消息，華為加拿大在聲明中寫道：接下來幾周，孟晚舟律師將提出以下主張：美國操縱了引渡庭審程式以及呈交給法院的核證證據；為確保欺詐罪名成立，美國不僅提供了誤導性證據，而且還遺漏了部分證據；美國提供誤導性核證證據的不當行為及其案件主張的轉變已破壞加拿大司法程式的公正性。

孟晚舟的程式濫用動議基於以下四個分支的不當行為提出：

（1）美國前總統特朗普等官員將該案政治化；

（2）逮捕過程存在嚴重侵犯孟女士憲章權利的行為；

（3）美國核證過並呈交法庭的證據明顯不可靠的，可能存在誤導性；

（4）美國聲稱對本案具有管轄權的做法其實是在明目張膽地違反習慣國際法。孟女士的律師將敦促法院考慮這四個分支的累積影響並判定中止程式，作為以上不當行為的補救和補償措施。

最後，孟晚舟的律師將提出，美國未能確立有力的起訴主張，因為美國呈交給法院的記錄未披露足以讓公道的事實審判者在合適的指導下判定孟女士犯有欺詐罪的證據。有鑑於此，必須駁回引渡請求，讓孟女士回家。

華為加拿大的聲明強調，「案件即將進入下一階段。華為仍然堅信孟晚舟是清白的。我們將繼續支持孟女士尋求正義和自由。」

另據中新網消息，按照排期，本輪庭審計劃持續至8月20日。此輪庭審之後，控辯雙方將等待法官作出是否將孟晚舟引渡到美國的判決。預計法官將擇期作出判決。

▲ 孟晚舟走出住所，前往法院參加庭審

【華為風暴】孟晚舟引渡案聽證進最後階段 彭博社：獲勝機會渺茫

華為孟晚舟律師團隊呈交匯豐郵件 反駁美指控尋求免引渡

責任編輯：李冰琪

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁