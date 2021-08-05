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史學泰斗余英時美國逝世　享壽91歲

社會熱點 16:03 2021/08/05

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台灣的中央研究院今日證實，史學泰斗、中研院院士余英時，8月1日（周日）於美國寓所睡夢中逝世，享耆壽91歲。

余英時1930年出生於中國天津，1950年起入讀香港新亞書院及新亞研究所，師從國學大師錢穆，1952年畢業後在香港的小學教書兩年，後赴美國哈佛大學取得博士學位。

1973年，余英時回到中文大學，當時擔任新亞書院校長，兼任大學副校長，兩年後重回哈佛任教。他歷任美國密西根大學副教授、哈佛大學教授，耶魯大學歷史講座教授，自2001年起擔任普林斯頓大學榮譽教授。

中央研究院指出，余英時專長以現代學術方法詮釋中國傳統思想，為當代最具影響力的華裔知識分子，在中國歷史、尤其是思想史和文化史方面所作的研究，皆扮演開創性的角色，西方學界皆推崇其為21世紀中國史學之泰斗。

史學泰斗、台灣中研院院士余英時8月1日在美國寓所睡夢中逝世，享耆壽91歲。（中央社圖片）

中研院指，余英時為全球極具影響力的史學大師，他深入研究中國思想、政治與文化史，貫通古今，在當今學界十分罕見，尤其是思想史和文化史方面的研究皆扮演開創性的角色，更提出許多發人深思的議題。學術研究之外，他亦為具社會關懷、維護自由民主價值之公眾知識份子。

余英時著作等身，包括《士與中國文化》、《中國近世宗教倫理與商人精神》、《朱熹的歷史世界》、《方以智晚節考》、《論戴震與章學誠》等，均為中國文化史研究重要著作。

余英時曾獲頒多項海內外學術榮譽，包括1991年獲行政院文化獎、2004年美國哲學會（American Philosophical Society）院士、2006年美國國會圖書館「克魯格」人文與社會科學終身成就獎（John W. Kluge Prize），為首位華裔得獎者；余英時在 2014 亦獲首屆唐獎漢學獎等。

責任編輯：蒯宇澄

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